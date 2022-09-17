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    外役監門檻擬調高 執行1/3才能申請

    法務部昨初步研議完成「外役監條例」修正草案，行政院擬火速在下週四行政院院會通過。（資料照）

    法務部昨初步研議完成「外役監條例」修正草案，行政院擬火速在下週四行政院院會通過。（資料照）

    2022/09/17 05:30

    法務部初步研議修正草案 政院擬火速在下週四通過 送立院審議

    〔記者李欣芳、吳政峰／台北報導〕上月二十二日台南發生外役監逃犯殺害兩名查緝員警後，在行政院長蘇貞昌指示下，法務部昨初步研議完成「外役監條例」修正草案，行政院也擬火速在下週四行政院院會通過，送立法院審議及列為本會期優先法案。依目前修法版本，殺警等重大暴力犯不得遴選至外役監，並提高申請外役監的門檻。

    禁重大暴力犯申請

    現行規定，刑期七年以下者，服刑二個月可申請外役監，本次修法方向除重大暴力犯不得申請外役監，原本二個月規定將刪除，改為完成刑期「執行率」才能申請。修法規劃為，受刑人已執行逾三分之一刑期、累犯執行逾二分之一刑期，有悛悔實據、且一年內符合可提報假釋者，此外，須在監表現良好、無危害公共秩序及社會安全之虞，始得遴選。

    觸犯故意犯罪致死、十年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪，不能參加遴選。

    外役監受刑人返家探視若違規且情節重大、受傷或罹病、其他重大事由，不宜繼續在外役監執行時，應報准後解送移回其他監獄執行。「外役監受刑人遴選實施辦法」、「外役監受刑人返家探視辦法」均配合修正。

    行政院官員表示，依現行外役監條例，僅限毒品犯、性侵害犯、脫逃犯不得申請，太寬鬆，經政院與法務部交換意見，認為重大暴力犯罪也應排除適用外役監的遴選，並提高申請外役監門檻。

    官員指出，法務部報院審查後，政院下週就會召開跨部會審查會，爭取最快在下週四提報院會通過，送立院審議。

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