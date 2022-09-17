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    首頁　>　社會

    學者：給予表現好者自新機會 建議增例外條款

    法務部昨初步研議完成「外役監條例」修正草案，行政院擬火速在下週四行政院院會通過。（資料照）

    法務部昨初步研議完成「外役監條例」修正草案，行政院擬火速在下週四行政院院會通過。（資料照）

    2022/09/17 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部修正外役監條例，擬把服刑兩個月可申請外役監的規定刪除，拉高轉服外役監門檻。警察大學犯罪防治系主任賴擁連認為，提高遴選門檻的同時，也要顧及有意改過者的自新機會。

    現行外役監條例規定，服刑滿兩月，刑度七年以下，可申請遴選；七至十五年，累進處遇應達三級；十五年以上須二級；無期徒刑要一級。

    勿抹煞鼓勵向善者的初心

    賴擁連說，監獄行刑法第一四九條明定，為了使受刑人逐步適應社會生活，可採「階段性處遇」設外役監，把外役監視為受刑人復歸社會前的緩步放寬措施；修法方向符合母法精神，但提高遴選條件的同時，也應該保留獎勵措施，保留有動機改過向善者的教化機會，法務部可同步檢討配套措施，以免影響囚情。

    一名矯正界人士持相同看法，認為不要只是因為一起個案，就把過去實施多年鼓勵向善者的良好立意一舉抹煞，建議對犯行非重大、刑期不重且表現良好的受刑人，仍給予即早轉至外役監的機會。

    中正大學犯罪防治系教授許華孚也認為，修正案比現制嚴格或有其必要，但不能減少有意改過者的獎勵誘因，以免偏廢；許建議增設「例外條款」，比如表現良好受刑人、無脫逃或暴力傾向，即便服刑未達三分之一，也可例外提報參加遴選。但為避免特權或關說，可提高遴選小組外聘委員名額比例，強化外部監督機制。

    賴擁連說，對於在監表現良好的受刑人，可考慮擴大「受刑人外出實施辦法 」適用範圍，讓他們有機會提早透過日間外出，得以求學、技訓、矯治或進行公益服務；修正「受刑人作業實施辦法」，使他們可自主監外作業謀生；檢討「監獄受刑人與眷屬同住辦法」，給予家屬陪伴；還有審酌加速縮刑速度，表現良好可即早出獄。

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