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    「最美性博士」許藍方偷吃人夫判賠 告元配妨害名譽不起訴

    康鈞尉夫妻曾一同到庭。（資料照）

    康鈞尉夫妻曾一同到庭。（資料照）

    2022/09/22 10:12

    〔記者錢利忠／台北報導〕被封為「最美性博士」的許藍方，被控介入已婚醫師康鈞尉家庭，被康妻求償300萬元，台北地院今年7月判許應賠償康妻50萬元；許事後反控康妻向媒體爆料，控告康妻妨害名譽；康妻劉友臻先前出庭時則一度對著媒體說：「事情已經告一段落，希望到此為止」；台北地檢署調查認定劉女罪證不足，今將劉女不起訴。

    檢方為釐清許藍方提告事由，勘查許、康2人儲存在手機上的對話紀錄發現，許曾傳1張她穿背心斜臥在床上的性感照片給康，還夾帶「晚安寶貝」等字眼；對照劉女在事發後所發聲明提及「想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話」等內容，檢方認為尚符合實情。

    另外，撰寫該篇「偷吃」新聞的記者也指稱，其報導中提到的「裸身」等字眼，是其看過相關照片後所寫，不是劉女說的；檢方據此認定劉女的罪證不足。至於撰稿記者被許控告妨害名譽的部分，仍偵辦中。

    現年37歲的許藍方，先前被媒體踢爆與台安醫院復健科名醫、同時也是她的大學學長康鈞尉搞曖昧。前年11月，康妻發現丈夫的電腦內有鹹濕對話，許還傳送露乳溝的照片給丈夫，憤而對許提告並求償300萬元精神慰撫金。

    許藍方否認介入康的家庭，強調經律師查核對方提出的所謂「全部對話紀錄」，發現人、事、時、地、照片等，與媒體所提的內容大多張冠李戴，刻意扭曲，並非事實全貌，更指控媒體登出的LINE訊息是用合成示意，對她極為不公。

    康則選擇在個人臉書上力挺妻子，承認前年9月至11月外遇，且他身為丈夫及父親，卻未保護家庭，使太太陷入痛苦的不堪局面，「我要向家人說聲抱歉，對不起，我錯了，讓你們失望了」，文末，康男也表達尊重太太後續所有決定。

    號稱「最美性學博士」的許藍方（見圖）被已婚醫師康鈞尉之妻指控介入家庭，台北地院判許藍方應賠償康妻50萬元。（資料照）

    號稱「最美性學博士」的許藍方（見圖）被已婚醫師康鈞尉之妻指控介入家庭，台北地院判許藍方應賠償康妻50萬元。（資料照）

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