聯手小王下藥殺夫焚屍丟水溝 人妻二審獲輕判

姚女與陳男姊弟戀曝光，進而合謀下藥殺害姚女的丈夫，二審仍沒判死刑，反而減輕姚女刑期。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2022/09/21 17:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市袁姓男子與妻子姚曉芳結褵多年，姚女卻與男子陳長吉「姊弟戀」，拋家棄子私奔同居，袁男怒告民事訴訟，法院判賠20萬元，兩人竟萌生殺意，游女在年幼女兒面前下藥迷昏袁男，女兒目睹「爸爸睡著，媽媽拿出刀子」後，由陳男持棍打死袁男，檢方聲明從重量刑，但台中地院認為判處死刑卻過苛，雙雙判處無期徒刑，兩人上訴二審於今天判決，仍逃過死刑，且姚女判得更輕，減輕到15年徒刑，陳男維持無期徒刑，可再上訴。

判決書指出，50多歲袁男與34歲姚女結婚後，育有一女兒，姚女卻於前年（2020年），與26歲陳長吉外遇，兩人同居於陳男的新竹縣橫山鄉住處，袁男對兩人提起民事損害賠償之訴，求償80萬元，台中地院判決兩人應連帶賠償20萬元，姚、陳心生怨恨，萌生下毒殺人之心。

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姚女先是宣稱睡不著，到診所求醫取得安眠藥，去年5月9日以慶祝母親節為由，約袁男於苗栗縣一家渡假村見面，伺機於咖啡內加入安眠藥，袁男在年幼的女兒面前昏迷，隨後由陳男開車載袁男、姚女及其女兒，到橫山鄉的兩人同居處，姚女拿刀要殺袁男，年幼女兒目擊，於檢警偵查時作證說「看到爸爸睡著（昏迷），媽媽拿出刀子」。

不過，姚女尚未下手，就被陳男勸阻，改由姚女在旁把風，陳男持鐵棍猛擊袁男頭部，擊碎袁男顱骨殺害，翌日凌晨淋汽油堆柴引火焚屍，燒到清晨5時許熄滅，再將骨骸丟棄溝渠內，之後盜領袁男6萬多元存款花用，再以4萬元盜賣袁男的汽車，共得款十萬餘元花光。

台中地檢署起訴時，以姚女將責任推諉陳男，對殺人動機與情節避重就輕、試圖掩飾而不見悔意，陳男雖說「後悔」，卻不見真正悔悟之情，聲明從重量刑，台中地院認為兩人惡性雖重、手段兇殘，但判處死刑又過苛，依殺人、共同遺棄屍體等罪名，判決兩人無期徒刑，褫奪公權終身，二人上訴二審。

台中高分院今天（21日）判決，陳男還是判處無期徒刑，但法官認為姚女雖與小王陳男，共同謀害丈夫袁男，但動機是她與丈夫的家庭、子女、情感、財務糾葛，姚女在事前謀議，配合下藥並阻止渡假村人員的協助之外，動手者是陳男，她尚非主導與實際動手行兇之人，多是配合協助，參與殺人程度相對較低，因此撤銷無期徒刑，改判有期徒刑的最高刑度15年，可再上訴。

兩人殺害袁男之後縱火焚屍，草地上可見清晰焚屍痕跡。（記者張瑞楨翻攝）

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