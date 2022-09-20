前外交官中風休妻 前妻和女兒開庭偷錄音獲判無罪

前駐舊金山外交官廖偉平，訴請與洪姓續弦妻子離婚，洪女和女兒不服，提起多件民事訴訟，其中一次法官親訪廖住處開臨時庭，女兒以手機偷錄臨時庭的庭訊過程，台北地院判母女無罪。（示意圖）

2022/09/20 16:38

〔記者張文川／台北報導〕前駐舊金山外交官廖偉平，10年前中風後訴請與洪姓續弦妻子離婚，洪女和女兒不服，提起再審、扶養費等多件民事訴訟，其中一次法官親訪廖住處開臨時庭，女兒以手機偷錄臨時庭的庭訊過程，讓母親拿去當做再審的新證據，檢方將洪母女依妨害秘密罪嫌起訴；但台北地院認定其女兒是調查程序的當事人，錄音目的是收集另案證據，不成立「無故」竊錄「他人」非公開活動，判母女無罪。可上訴。

判決指出，廖偉平的李姓元配病逝後，再娶洪姓第2任妻子，生下1女，廖曾先後奉派駐菲律賓、舊金山使館，與洪女一度離婚又登記復合，2012年廖中風後，指控洪女對他不聞不問，訴請離婚獲准，法院另行宣告廖由元配所生且同住的女兒，擔任廖的監護人。

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洪女訴請廖給付女兒的扶養費，衍生雙方互控多件民事官司，審理扶養費異議案的台北地院法官，於2019年11月為了確認廖偉平的真意，決定到廖家訪視並現場開庭，洪女因非當事人，被法官擋在門外，僅洪女的女兒獲准進入廖家。

洪的女兒進入後，以手機錄音並將錄音譯文提供給母親，當做離婚案的再審證據，元配女兒得知後，控告洪姓母女妨害秘密。台北地檢署認為，家事案件具當事人私密性，不公開審理，開庭時不得錄音錄影，若要調取錄音，應循正常程序向法院聲請，洪的女兒未經法官長准許就錄音，涉嫌妨害祕密罪，洪女視同共犯，將母女起訴。

北院合議庭認定，當日的法官已當場向在場人言明：「我在哪裡開庭，那裡就是法院，請你尊重法院」，可見當天確屬非公開的家事事件處理程序，不得自行錄音。但「無故」是指沒有保護自身權益、或蒐集證據等正當事由，「他人」是指行為人以外的人。

合議庭認為，洪的女兒是參與調查程序的一方，並未竊錄「他人」談話或活動。當日法官也有指示她「妳去跟爸爸打個招呼可以嗎？」、「跟爸爸講話吧！」洪的女兒當下詢問父親：「你之前想要跟媽媽離婚嗎？這是你自己提出來的嗎？」等問題。

北院從而認定，洪的女兒錄音目的，顯然是有意為母親的離婚官司蒐集證據，並非全然「無故」，且現場書記官並非在醒目處擺放錄音裝備，她未必會特別留意到，因此不構成「無故」竊錄「他人」非公開活動的犯罪要件，判母女無罪。

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