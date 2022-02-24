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    妻把同住公婆當作「空氣」 夫訴離獲准

    丈夫受不了妻子行徑，訴請離婚，苗栗地方法院判准。（記者彭健禮攝）

    丈夫受不了妻子行徑，訴請離婚，苗栗地方法院判准。（記者彭健禮攝）

    2022/02/24 19:23

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一對夫妻婚後4年，妻子突然態度丕變，不做家事、也不煮飯，甚把同住公婆當作「空氣」，發現自身物品被家人移動還寫「幹，不要動我東西」，與夫家人「相敬如冰」，且進而搬離與丈夫分居。丈夫受不了妻子行徑，訴請離婚，苗栗地方法院判准。

    丈夫訴指，2人婚後因生活習慣、工作態度及未來目標均落差極大，致日常生活不和諧，妻子與他的家庭成員經常口角，拒絕與他的家人互動、同桌吃飯，又屢逼迫他駕車載送至台中就醫，造成他精神壓力；之後，妻子於前年9月間無故離家，2人分居至今。他難以繼續與妻子共同生活，婚姻也因此而破裂。

    妻子不同意離婚，她反駁結婚期間，感情和睦，她也經常協助原告家庭農務，於前年7月間，夫妻倆仍有傳訊打情罵俏，足見夫妻感情和睦，並沒有生活不和諧之事。她離家是丈夫要求她搬回娘家，她也沒有不尊敬公婆、離家出走未歸等情並非事實；她被迫離家後，仍苦苦懇求丈夫允許她回家，共營婚姻生活，是丈夫屢屢拒絕。

    法官傳喚男方的員工、好友及胞妹。員工證稱，女方與夫家相處狀況不是很好，女方都沒有跟夫家長輩打招呼，長期把夫家長輩當作空氣，只有看過女方跟夫家家人一起吃飯1次，女方都是叫外賣，或出去買，回房間吃。

    男方的好友也說，他去朋友家裡，沒有看過女方與公婆互動。女方也曾主動找他幫忙協調婚姻問題；他也曾向朋友父母了解，知道女方家事都不做，煮飯也不煮，且提到女方就很生氣。

    男方的胞妹則說，哥嫂結婚後2、3年，有擁抱及牽手舉動，在第4年時，慢慢發現沒有互動。家裡東西損壞後，哥哥會自行買東西維修，嫂嫂就會認為這些費用為何都是由哥哥支付，就會發生爭吵，另她先生也會在不知情狀況動到嫂嫂的東西，嫂嫂就會在東西上寫「幹，不要動我東西」。甚曾在自己房內，會聽到嫂嫂跟哥哥說「你不要碰我」，聲音很大聲。

    法官審酌依證人所述，女方於分居前5、6年起，已與夫家家人幾無互動，冷淡疏離，並非一時一地之事，而女方也未提出造成此冷淡關係的合理理由；且2人近年來屢有言語衝突，實已加深婚姻破綻，致原已不睦之感情更加疏離、形同陌路。

    法官認為，但男方未能妥善處理協調家人與妻子間之衝突，以致妻子與家人同住一屋簷下仍「相敬如冰」，就婚姻破綻之產生亦有可歸責之處，但綜觀全情，男方可歸責之程度並未超逾女方。從而，男方依民法第1052條第2項規定，主張兩造間有難以維持婚姻之重大事由，據以請求判決離婚，為有理由，應予准許。

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