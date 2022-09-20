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    檳榔攤收到2張鈔票號碼竟然一樣 還是「魔術」印製廠印製

    監視器拍下陳男購買檳榔時的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

    監視器拍下陳男購買檳榔時的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/09/20 13:17

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆蘇姓女檳榔攤店員收到2張編號一模一樣的百元鈔票，定睛一看驚見是「魔術印製廠」印製的假鈔，立刻報警。警方到場後，調閱路口監視器，以車號追人，將陳姓男子逮捕到案，警詢後依涉犯詐欺等罪，將陳男函送法辦。

    蘇姓女店員向警方表示，18日中午當時有一輛白色轎車停在店門口，大喊：「檳榔2百」，對方付錢時故意將2張百元紙鈔摺疊，拿走檳榔隨即離去。等她打開鈔票後，發現手感不對，且2張鈔票的號碼還相同，印著「魔術印製廠」，蘇女發現拿到假鈔，追出店外時，用假鈔買檳榔的男子早已離去。

    員警仔細查看，發現真鈔上印有中央印製廠的位置，假鈔上竟印著「魔術印製廠」，立刻調閱路口監視器，鎖定該車車牌，並通報線上警力加強協尋，下午4時39分，巡佐張翔賀、警員陳怡潔在明德一路上發現涉案車輛，立刻將人帶回偵訊。

    49歲陳姓男子向警方表示，自己確實有到檳榔攤購買檳榔，但不知道支付的是假鈔，已經忘記這2張鈔票從何而來。警詢後，依行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣及詐欺等罪，將陳男函送基隆地檢署偵辦。

    假鈔上的編號相同，且印有魔術印製廠字樣。（記者吳昇儒翻攝）

    假鈔上的編號相同，且印有魔術印製廠字樣。（記者吳昇儒翻攝）

    假鈔上印有魔術印製廠字樣。（記者吳昇儒翻攝）

    假鈔上印有魔術印製廠字樣。（記者吳昇儒翻攝）

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