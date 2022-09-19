婦控女鄰居與夫婚外情 她反控腥男「慣性不忠」敗訴判賠40萬

高等法院認定王女和已婚的張男有婚外情關係，判王女應賠償張妻40萬元，可上訴。（記者楊國文攝）

2022/09/19 16:08

〔記者楊國文／台北報導〕新北市王姓女子被控和鄰居張姓男子有婚外情、性交行為，還在張男提出分手時，對張妻和張男砸車、噴漆，及以三秒膠堵住張家大門鑰匙孔等方式報復，張妻因罹患創傷後壓力症候群、長期失眠，怒告王女求償300萬元，王女否認指控，反指張男有「慣性不忠」行為，張妻罹病和她無關，一審判張妻敗訴，但高等法院認為王女和張已有婚外情交往情事，逆轉改判王女應賠償張妻40萬元，還可上訴。

張妻主張，和丈夫張男10多年，育有一子，鄰居王女雖知悉他已有家室，仍積極追求、頻繁贈禮、邀約吃飯，並傳送Line訊息「吾愛」、「我太愛你了」、「我也沉浸在你給我的愛裡，我很幸福」、「你是我最愛的人、也是最愛我的人」、等內容，及她穿著清涼的照片示愛，還趁張妻和兒子不在家時到家中幽會，婚外情關係長達8年之久。

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另外，依王女和張男間傳送Line訊息內容，王女指稱：「連在車上行進間都想要滿足你、吃你～～我自己都覺得自己太過愛你了」、「我真的只有差沒有過去睡而已」等內容可知，王女與張已發生性行為。

張妻指控，因張男於2019年5月向王女提出分手，王女因無法挽回張，竟對她及張男做出砸車、噴漆、以三秒膠堵住住處大門鑰匙孔、冒名張貼公告出售住家等事進行報復，她為此而痛苦不堪、長期失眠，並因此遭受創傷後壓力症候群所苦，需長期求求診，故訴請法院判決王女應賠償300萬元。

王女否認張妻指控稱，張男對告訴人有「慣性不忠」行為，和其他女性有超友誼關係，張妻因此到精神科就診，和她無關，也不能以她和張的對話紀錄，即咬定她和張有性行為或婚外情，此外，即使認定她有侵害張妻配偶權的行為，源於張男和妻子早已感情不睦，而且她是因張積極追求、告白才和他交往，並無賠償責任，張妻求償亦超過2年的求時效。

一審判張妻敗訴。上訴後，高等法院審理認為，張男證稱，因王女在他住處爭吵，他才告知妻子關於她和王女交往情形，並將尚在在手機中2人的對話紀錄給妻子看，妻子才知此事，張男並指稱和王女發生性行為。

高院審理認為，依據他和王女在line的對話紀錄內容，王女以「吾愛」及多次以「愛你」、「想見你」等親密戀人間用語，顯然已和張男有不正當男女交往關係，也未超過2年求償時效，張妻受有精神慰撫金80萬元的損害，此應由張男和王女平均分擔其損害，因此改判王女應賠償張妻40萬元，可上訴。

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