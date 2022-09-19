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    退警總會明上街頭抗議 警方將投入維安與交管

    退警總會明天上街抗議，警方將進行維安與交管。（記者王冠仁翻攝）

    退警總會明天上街抗議，警方將進行維安與交管。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/19 11:24

    〔記者王冠仁／台北報導〕中華民國退警總會將在明天到總統府前凱達格蘭大道，舉辦集會遊行活動，他們向政府提出修改法令保障警察、殺警死刑定讞者執行槍決、檢討警察退休金3項訴求。對此，轄區中正一警方明天會在集會遊行範圍舉行交通管制，也會派員投入維安，確保整起活動沒有意外衝突發生。

    中正一分局指出，此次退警總會的活動時間是明天中午12時至下午6時，遊行路線為凱達格蘭大道（集合後出發）→景福門圓環→左轉中山南路→右轉濟南路1段內政部前（短暫停留）→直行濟南路1段→左轉林森南路→忠孝東路、林森南路口解散。

    為維護活動秩序與安全，中正一分局規劃交通疏導管制措施，明天下午1起，管制凱達格蘭大道（公園路至中山南路）往西3線道及濟南路1段（中山南路至鎮江街）往東全線道供集會活動使用。

    總統府前凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）、貴陽街（重慶南路至中山南路）及公園路（襄陽路至愛國西路）全線道，將視現場集會遊行狀況實施彈性管制。

    警方說，駕駛人行經上述路段時請配合減速慢行，注意行車安全；集會遊行活動期間勢必會對交通造成衝擊，請用路人儘量避開活動範圍，相關交通管制措施調整將隨時提供警廣等電台插播路況報導。

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