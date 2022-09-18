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    首頁　>　社會

    台東強震 日治時期敷島移民村80多年老屋震毀

    2022/09/18 00:15

    〔中央社〕台東昨晚發生芮氏規模6.4地震，最大震度達到6強，台東市一間逾80年日式老屋倒塌，所幸屋內無人居住。張姓屋主說，這間祖厝是少數還保留的日治時代敷島移民村傳統房舍。

    張姓屋主晚間接受媒體採訪指出，這間日式老屋是祖厝，約有80年歷史，他結婚時還住在這裡，是日治時代敷島移民村最後遺蹟，到現在已經20多年無人居住，晚上地震時有聽到「啪」一聲，是兒子大喊「隔壁房子倒了」才知道老屋倒了。

    張姓屋主說，搬出老屋後，就作為環境教育場所，常有大學教授帶學生來老屋參觀，研究建築工法、建築材料等，前幾年本來有意想整修，經評估經費太高，難以負擔，就沒有整修。

    根據國家文化記憶庫資料，1936因卑南大圳整建完成，台灣總督府於1938計畫性地從日本本土滋賀縣、長野縣招募59戶農民共289人，遷入台東地區，同年5月即舉行開村儀式，正式成立「敷島村」，僅成立7年即因戰後撤村。

    這處因地震倒塌的敷島村傳統房舍，位於台東市山西路一段，昔日風貌也收錄在國家文化記憶庫資料。

    根據中央氣象局資訊，昨天晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣關山鎮，地震深度7.3公里，且餘震不斷。

    台東縣政府晚間緊急開設災害應變中心，目前鹿野鄉寶華橋錯位有安全虞慮，暫時封橋警戒；台東縣消防局接獲3件瓦斯外洩事故、3名傷患送醫，都是輕傷，另外利稻村有300多戶停電等零星災情。（編輯：唐聲揚）1110918

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