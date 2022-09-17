「不賄選，我才選」 新住民模擬投票搶先體驗

臺北市選舉委員會組長辛克照講解投票規定。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/17 08:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕年底九合一大選在即，移民署為讓新住民們體驗台灣的民主自由和選賢與能制度，昨（16）日在移民署11樓大禮堂舉辦「不賄選，我才選」反賄選宣導暨模擬投票活動，期能透過活動號召共同拒絕賄選。

移民署表示，此次活動有北市選舉委員會、台北地方檢察署、士林地方檢察署、北市政府民政局、北市萬華區公所、中正區公所等單位協力舉行，並且有獲得投票權的新住民100人參加。

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參加反賄選暨模擬投票體驗活動中，有不少新住民為首投族，其中來自越南的新住民首投族黎清映娟，除了是越南語講師及廣播節目主持人外，平時對於新住民在台生活議題也十分關心。她表示當天熟悉模擬投票活動很期待。

另一位來台十多年、來自緬甸新住民的張麗英從未參與投票，曾是緬甸曼德勒航空公司的空服員，她表示因為不熟悉而不敢去投票，現在有機會能透過模擬投票活動了解選舉過程，十分難得。

還有越南新二代首投族郭家銘，大學生的他積極投入在地活動，同時也參與今年國民法官模擬法庭活動，今年11月的九合一選舉也是他首次參與選舉投票，對於能投下民主神聖的第一票，體驗正港的台灣民主價值，他感到身為台灣人一份子，相當榮幸

。

移民署副署長林宏恩表示，希望新住民朋友不要因為不知道如何投票，或因擔心在投票所犯錯，而放棄自身權益。本次活動獲得新住民朋友踴躍參與，透過投票規定說明及模擬實作，大家都可以親身感受真實票匭及投票過程，預先體驗行使公民權益的美好。

移民署也特別播映自製多語版動畫短片，片名為「不賄選 我才選」。該反賄選宣導影片即點出:「我們守護民主自由的決心」，而台灣是個多元文化社會，期望「攜手新住民 齊力斷黑金」，也邀大家作夥來乾淨選舉，遇到買票或賄選等不法行為時，請勇於拒絕、蒐證。

北市選舉委員會也特別提醒，除了執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置不在此限。違反公職人員選舉罷免法第65條第3款者，依公職人員選舉罷免法第

越南新住民黎清映娟（左三）、緬甸新住民張麗英（右三） 及越南新二代郭家銘（右一），參加反賄選暨模擬投票體驗活動。（記者劉慶侯翻攝）

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