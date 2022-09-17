為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「不賄選，我才選」 新住民模擬投票搶先體驗

    臺北市選舉委員會組長辛克照講解投票規定。（記者劉慶侯翻攝）

    臺北市選舉委員會組長辛克照講解投票規定。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/09/17 08:49

    〔記者劉慶侯／台北報導〕年底九合一大選在即，移民署為讓新住民們體驗台灣的民主自由和選賢與能制度，昨（16）日在移民署11樓大禮堂舉辦「不賄選，我才選」反賄選宣導暨模擬投票活動，期能透過活動號召共同拒絕賄選。

    移民署表示，此次活動有北市選舉委員會、台北地方檢察署、士林地方檢察署、北市政府民政局、北市萬華區公所、中正區公所等單位協力舉行，並且有獲得投票權的新住民100人參加。

    參加反賄選暨模擬投票體驗活動中，有不少新住民為首投族，其中來自越南的新住民首投族黎清映娟，除了是越南語講師及廣播節目主持人外，平時對於新住民在台生活議題也十分關心。她表示當天熟悉模擬投票活動很期待。

    另一位來台十多年、來自緬甸新住民的張麗英從未參與投票，曾是緬甸曼德勒航空公司的空服員，她表示因為不熟悉而不敢去投票，現在有機會能透過模擬投票活動了解選舉過程，十分難得。

    還有越南新二代首投族郭家銘，大學生的他積極投入在地活動，同時也參與今年國民法官模擬法庭活動，今年11月的九合一選舉也是他首次參與選舉投票，對於能投下民主神聖的第一票，體驗正港的台灣民主價值，他感到身為台灣人一份子，相當榮幸

    移民署副署長林宏恩表示，希望新住民朋友不要因為不知道如何投票，或因擔心在投票所犯錯，而放棄自身權益。本次活動獲得新住民朋友踴躍參與，透過投票規定說明及模擬實作，大家都可以親身感受真實票匭及投票過程，預先體驗行使公民權益的美好。

    移民署也特別播映自製多語版動畫短片，片名為「不賄選 我才選」。該反賄選宣導影片即點出:「我們守護民主自由的決心」，而台灣是個多元文化社會，期望「攜手新住民 齊力斷黑金」，也邀大家作夥來乾淨選舉，遇到買票或賄選等不法行為時，請勇於拒絕、蒐證。

    北市選舉委員會也特別提醒，除了執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置不在此限。違反公職人員選舉罷免法第65條第3款者，依公職人員選舉罷免法第

    越南新住民黎清映娟（左三）、緬甸新住民張麗英（右三） 及越南新二代郭家銘（右一），參加反賄選暨模擬投票體驗活動。（記者劉慶侯翻攝）

    越南新住民黎清映娟（左三）、緬甸新住民張麗英（右三） 及越南新二代郭家銘（右一），參加反賄選暨模擬投票體驗活動。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    太保市長參選人2樁腳送白米涉賄 檢複訊後請回
    2022/09/15 22:50

    太保市長參選人2樁腳送白米涉賄 檢複訊後請回
    涉期約行賄30萬「搓圓仔湯」 嘉縣村長起訴
    2022/09/14 16:33

    涉期約行賄30萬「搓圓仔湯」 嘉縣村長起訴

    城市蛻變！ 鄉民吶喊鳳山起飛
    涉送紅酒賄選 國民黨羅東鎮長吳秋齡被搜索約談
    2022/09/06 19:27

    涉送紅酒賄選 國民黨羅東鎮長吳秋齡被搜索約談
    網傳陳時中時薪600元徵造勢走路工 蔣萬安酸民進黨無限資源
    2022/08/08 11:22

    網傳陳時中時薪600元徵造勢走路工 蔣萬安酸民進黨無限資源

    大通膨時代 首購自住客在意的是⋯⋯
    九合一選舉競爭激烈賄選機率高 蔡清祥曝檢方查察重點
    2022/06/24 11:22

    九合一選舉競爭激烈賄選機率高 蔡清祥曝檢方查察重點

    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播