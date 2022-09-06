涉送紅酒賄選 國民黨羅東鎮長吳秋齡被搜索約談

國民黨羅東鎮長吳秋齡被人檢舉涉賄，檢調今天搜索帶回偵訊。（記者江志雄攝）

2022/09/06 19:27

首次上稿 18:27

更新時間 19:27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭地檢署檢察官今天指揮縣調站搜索羅東鎮公所，將鎮長吳秋齡等人帶回偵訊，據了解，吳秋齡今年3月30日與多名校長、家長會長餐敘，被人檢舉送酒賄選，檢調約談鎮公所人員及教育界人士共20多人釐清案情。

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檢調人員今天上午10點多到羅東鎮公所鎮長室搜索，鎮長吳秋齡、公所主秘蔡宜潔、民政課長朱昭安、行政室主任趙竑勳、總務、承辦人等7人被帶回宜蘭縣調站偵訊，另外，當天出席餐會的羅東鎮校長、家長會長也陸續被傳喚，偵訊人數合計20多人。

知情人士指出，吳秋齡和羅東鎮校長、家長會長，3月30日到羅東鎮一家知名餐廳餐敘，有人檢舉吳送紅酒涉嫌賄選，檢調經過蒐證發動搜索。

被檢調傳喚的某位教育界人士說，餐會當天由家長團體邀約，他抵達餐廳才知道吳秋齡在場，原本單純餐會怎會搞到這樣。

國民黨籍吳秋齡曾任3屆宜蘭縣議員，4年前當選羅東鎮長，這次再度獲得提名尋求連任，面臨民進黨羅東鎮長參選人黃適超的挑戰。

宜蘭地檢署指出，今天確有執行專案，但基於偵查不公開，目前不便透露相關案情，等到偵查告一段落，會再對外說明。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

檢調到羅東鎮公所搜索，帶回7人偵訊。（記者江志雄攝）

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