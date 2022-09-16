心臟病男裸下身猝死摩鐵！「保險套」揪出2女誘3P迷魂劫財

2女故佈疑陣，還將保險套丟置遺體旁，刑事鑑識卻發現保險套有一女的基因，成為定罪證據。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/16 13:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市女同性伴侶陳家曦、江瑋綸，因疫情而收入銳減，由陳女上網以「3P」等香豔性暗示，誘引男人到汽車旅館，再伺機下藥迷昏劫財，不料，45歲罹患心臟病的林姓男子，喝下過量安眠藥而猝死，陳、江二女一審被依強盜與強盜致死罪各判刑17年，民事部分，台中地檢署補償林男家屬共75萬元的「犯罪被害補償金」，台中地院判決陳、江二女，應連帶給付台中地檢署70萬元，可上訴。

此案源於去年6月12日，旅館人員發現林男陳屍房間，下半身裸露，無明顯外傷，床舖上發現一個保險套，無打鬥跡象，警方調閱監視器，發現陳、林兩女（分別22、27歲）事發後匆促離開現場，兩女卻宣稱，他們透過網路約林男至汽車旅館飲酒作樂，林男卻酒後亂性，想要性侵她們，兩人遂離開現場，至於林男死因，是她們離去後，林男自行招妓，因「馬上風」猝死。

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不過，警方懷疑上述說法，警方發現的異狀，包括林男下半身雖裸露，但褲子卻只有脫到腳踝處，應為死後刻意被脫下，遺體被重新佈置過，另外，現場遺留的保險套，看似林男性行為之後留下，但保險套內並未檢出任何精液，是有人刻意丟棄現場故佈疑陣，更重要的是，啤酒罐內剩餘啤酒，檢出安眠劑藥物，與林男血液內的安眠藥成份相同。

警方認定林男是被下藥過重致死，現場遺留保險套上面，又有手上汗水留下的微量DNA，與江女的DNA比對吻合，證明這個保險套，是由江女拆封後，放置於現場佈置後，全案終於真相大白，水落石出，兩女還另涉用相同手法，強盜另外6名男子，一審各判17年徒刑。

林男的父母依「被害人保護法」申請犯罪被害人補償金，經中檢補償審議委員會同意，各補償父母45萬元、25萬元，共計70萬元確定，中檢向台中地院提出民事訴訟，聲明陳、江二女應支付70萬元，兩人都沒有在言詞辯論期日出庭，江女甚至寫狀紙給法官，不願被「提解」（兩人羈押中）出庭，台中地院判決兩女應連帶支付中檢共70萬元，可上訴。

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