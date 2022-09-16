新康橫斷女山友右腳踝骨折 直升機吊掛送醫

47歲洪姓女山友摔傷腳踝造成腫脹、骨折，空勤直升機在布新營地進行吊掛作業。（空勤總隊提供）

2022/09/16 13:03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣消防局昨接獲報案，47歲洪姓女山友在花蓮卓溪鄉布新營地附近摔傷，右腳踝骨折腫脹不能行走，今天一早已由空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊派遣黑鷹直升機將女子吊掛至花蓮送醫。

花蓮縣消防局表示，47歲洪女參加新康橫斷行程，一行10人前天14日從台東向陽起登，預計5天行程走完新康橫斷線，18日從南安下山，全團有依規定申請入山入園；該團昨天為行程第2天，依申請資料紮營點為布新營地，從布新輕裝往返布拉克桑山。

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消防局昨傍晚5點半左右接獲李姓領隊報案，稱女隊友摔傷，初步檢視右腳踝腫脹骨折，隊員已將傷者搬運到布新營地，因南安往布新營地一路上坡、路程超過3天，消防局申請空勤總隊直升機協勤吊掛後送。

空勤總隊表示，昨天晚間接獲空勤總隊勤務指揮中心通知，待救者已移動到花蓮卓溪鄉布新營地，今天早上8點編號NA-701黑鷹直升機從花蓮起飛，組員包括正駕駛黃冠倫、副駕駛施建誠、及機工長黃啟君，消防署特搜隊小隊長張力家、陳柏瑞出勤，於8點半飛到布新營地上空實施偵查、確認目標後，將特搜人員下放地面進行初步檢傷及包紮，將傷者吊掛上機後，直升機上午9時許在花蓮德興運動場降落、轉送花蓮慈濟醫院救治。

47歲洪姓女山友摔傷腳踝造成腫脹、骨折，特搜人員進行檢傷。（空勤總隊提供）

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