自學改造中國「黑星手槍」 機車行小老闆還花20萬元買車床

葉男投資約20萬元，購入車床等機械設備。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/15 16:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局中部打擊犯罪中心從今年7月起至本月8日，查獲5起改造手槍案，共逮捕5人，查獲6把槍，其中，最特殊的是上月17日，查獲機車行的小老闆葉姓男子，改造中國知名的黑星手槍（中國五四式手槍），他還斥資20萬元買車床等機械設備，將網路購得的黑星造型空氣槍，改造成能擊發火藥發射子彈的改造槍，不過，檢方裁定這5人中，僅1人羈押，包括葉男在內的另4人，交保或限制住居釋回。

中打（刑事警察局偵查第六大隊第五隊）分別於今年7月26日、8月9日、17日30日與本月8日，依序查獲任職於工程行的林姓男子、無業的蔡姓男子、機車行小老闆葉姓男子、任職工程行的黃姓男子，以及擔任臨時工的林姓男子，5人涉嫌改造槍械，其中，臨時工林男否認改造，他宣稱是已經亡故的好友，借放改造槍，檢方認為他有串供等疑慮而聲押獲准。

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中打查獲改造槍6把，子彈35發，其中，最特殊的是家中經營機車行的葉姓男子（42歲），他先是從網路購買「黑星」空氣槍，再從網路中學改槍技巧，還花了約20萬元買車床等機械設備，將空氣槍改造成「黑星」火藥槍，檢方裁定1萬元交保，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

警方查扣的黑星改造槍，外觀宛如不銹鋼打造，相當醒目，台灣解嚴前後黑道猖獗，走私自中國的黑星、紅星手槍，是黑道最喜愛的槍械，其中，黑星手槍正式名稱是五四式手槍（Type 54 Pistol，中華人民共和國在1954年起生產的軍用手槍），當時相當氾濫，嚴重衝擊台灣治安，坊間甚至有「走路都會撿到槍」的諷刺之說。

警方將葉男移送檢方，但檢方裁定1萬元交保。（記者張瑞楨翻攝）

中打警方查扣各款式的改造槍彈。（記者張瑞楨翻攝）

中打警方查扣各款式的改造槍彈。（記者張瑞楨翻攝）

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