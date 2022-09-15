控千萬子女基金被轉到岳父母名下 台商夫訴離反被查出有小三

台商丈夫對妻子訴請離婚，反被北院查出曾外遇女子，因此認定阿成可歸責性較高，駁回阿成請求。（情境照）

2022/09/15 12:26

〔記者溫于德／台北報導〕已婚台商阿成（化名）指控妻子拒絕一同解決家庭經濟危機，還把他為子女儲蓄的千萬安全基金，擅自移轉到岳父母名下，故訴請離婚，但台北地院發現，夫妻婚姻之所以產生重大破綻，主要是阿成外遇導致，且有親密對話可證，因此阿成可歸責性較高，駁回阿成請求。可上訴。

這對夫妻是在2011年3月結婚。阿成說，自己婚後到上海創業為家庭付出，沒有工作的妻子則長期待在上海家中，導致家庭每年支出高達800萬元的重擔，落在他身上，夫妻也因為金錢價值觀、子女教育理念不合等，每天不斷爭吵，造成子女陰影。

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阿成表示，因為工作關係，他經常在外出差，從2017年至2019年會借住朋友家或飯店，藉此也可避免與妻子爭吵，後來雖搬回家，但因妻子懷疑他有小三，仍不斷吵架。

阿成也說，妻子擅自把他替兩名子女儲蓄的安全基金5000萬元，轉到岳父母名下，且岳父母在台擁有多筆不動產，見女兒、女婿面臨經濟危機，卻不願還錢，導致他不得不變賣汽車、房屋。他認為，這段婚姻無法繼續維持，且妻子可歸責性較高，訴請離婚。

但妻子解釋，婚後之所以沒有工作，是因為小孩子患有先天性疾病，身為母親才無法外出工作，並全心照顧小孩，後來另外一名小孩出生，岳父母為了減輕他們負擔，長期資助支付房貸及生活費。

妻子還說，2017年底，阿成因外遇被發現，同時要求岳父母資助被拒，才搬離上海住處，2018年更離開中國；2019年，阿成雖搬回上海住處後，卻要求出售房子、離婚或要岳父母加大資助，被拒後，開始以死相逼。

妻子同時否認有千萬子女安全基金一事，且阿成之所以會訴請離婚，是因為外遇且岳父母後來完全停止資助，因此，破壞夫妻婚姻關係的人主要是阿成，身為妻子，拒絕離婚。

北院根據妻子提出的對話錄影錄音光碟、影像截圖及錄音譯文，得知阿成曾問一名女子：「你會不會明天還會愛我？」女子說：「會」，阿成再問：「然後你不會被拐走？」女子也回：「永遠不會被拐走」，最後阿成說：「好，I love you.」，女子同樣表達愛意；因而認定阿成與女子的關係超乎普通朋友界線。

至於千萬子女安全基金部分，由於妻子否認把錢轉給父母，加上阿成無法證明確實有這筆錢，北院拒絕採信阿成主張。

北院最後指，夫妻婚姻之所以產生重大破綻，主要是阿成在婚姻關係存續期間，與女子外遇，並搬離原本住處，不但違反婚姻忠誠義務，也嚴重危及婚姻生活，另夫妻後來雖同住一處，但夫妻原本應有的互信、互諒、互愛、扶助，已不復存在；審酌阿成可歸責性較高，判阿成敗訴，不准夫妻離婚。

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