號誌壓傷新手媽 檢警偵辦究責

交通號誌桿倒塌壓傷新手媽媽，檢警已展開偵辦究責。（資料照，記者湯世名翻攝）

2022/09/15 09:02

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣員林市一支交通號誌桿本月初受軒嵐諾颱風吹襲及燈桿基座鏽蝕等因素突然倒塌，直接撞擊1名騎機車等紅燈的新手媽媽造成重傷，引發全國譁然。彰化縣警局為讓傷者能儘快獲得賠償，已洽查意外責任保險公司理賠部門，同意以簡化、專案方式優先辦理，另同步辦理廠商求償及國賠事宜，警方還將現場鑑識報告、影像等相關事證主動報請彰化地檢署查辦，以釐清事實，依法究責，保障新手媽媽及家屬權益。

員林市中山南路與南昌路口，2日上午11點42分受軒嵐諾颱風外圍間歇性強風影響及燈桿基座鏽蝕等因素，該路口紅綠燈號誌突然倒塌，導致1名停等紅燈女性機車騎士身受重傷，傷者經彰化基督教醫院全力救治，目前各項跡象均呈穩定復原，醫院將持續給予妥善照護與治療。

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為防範類似事件再次發生，彰化縣警局動員轄區各派出所全面檢修縣內3150處號誌，並於9月11日清查回報及由交通隊複查，清查結果共有13處異常，經初步檢視雖未有立即危害，但仍通報廠商優先處理，經連日維修已全數完成修復或加固，以維護用路人行車安全。

縣警局指出，為讓傷者能儘快獲得賠償，他們已洽查意外責任保險公司理賠部門，同意以簡化、專案方式優先辦理本案，另同步辦理廠商求償及國賠事宜，讓傷者能獲得最高理賠。為昭公信，警方還於12日將本案現場鑑識報告、影像等相關事證主動報請彰化地檢署查辦，以釐清事實，依法究責，保障新手媽媽及家屬權益。

交通號誌桿疑颱風吹襲加上鏽蝕倒塌壓傷新手媽媽，檢警已展開偵辦究責。（資料照，記者湯世名翻攝）

彰化縣警局全面檢修縣內3150處號誌，日前清查結果共有13處異常，已全數完成修復或加固。 （警方提供）

彰化縣警局全面檢修縣內交通號誌，清查結果共有13處異常，已全數完成修復或加固。 （警方提供）

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