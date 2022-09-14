男子打籃球倒地 醫球友當場CPR+PAD救命

新竹馬偕紀念醫院醫師劉世清（見圖）目擊球友倒地，當場急救搶回一命。（記者吳仁捷翻攝）

2022/09/14 10:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名男子到土城國民運動中心打籃球，突然倒地失去生命徵象，所幸現場新竹馬偕醫師急診醫師劉世清、教練當場替他施行CPR及PAD自動電擊器電擊，成功挽回生命；救護人員今天重現救援實況，救人醫師今天也錄影說明當時處置與心情，慶幸能救回寶貴性命才是最重要的。

土城國民運動中心13日傳出打籃球男子突然倒地無意識，恰巧現場一名新竹馬偕醫院急診室醫師劉世清、運動教練在場，劉世清立即讓患者平躺，評估生命徵象，發現患者無呼吸無心跳，立即報案並施予CPR（心肺復甦術）急救，也利用現場設置PAD（公眾版自動心臟電擊器）電擊2次，患者於現場恢復自主循環、呼吸（ROSC），在救護員到場前恢復意識，救護技術員後續接手監視生命徵象、評估處置，送往土城長庚醫院。目前患者狀況良好於醫院觀察中。

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新北市消防局長黃德清表示，本次急救成功案例要歸功於現場球友立即給予CPR及PAD電擊急救，把握黃金救援時間，消防局目前EMT-P（高級救護技術員）人數達552位，為全台之冠，可現場進行氣管插管及給予急救藥物，新北市OHCA康復出院率自99年3.1%起逐年成長，最高達到10.71%，到目前已經成功救回2013人，但除了救護人員的專業技術外，若能搭配現場民眾即時的CPR+PAD急救，將會有更高的救活率。

新北市消防局近年著重推廣民眾心肺復甦術CPR及使用PAD，當目擊患者倒地無呼吸無脈搏時，民眾可立即施予CPR心肺復甦術急救，可維持腦部血液灌流，爭取救護車到場施救時間；如患者有心室纖維顫動使用PAD可自行評估心律，判斷電擊矯正異常心律，提高急救成功率，呼籲民眾可至消防局各消防分隊洽詢CPR及AED訓練事宜，於最緊急時刻自救救人。

新竹馬偕紀念醫院醫師劉世清（見圖）目擊球友倒地，當場施救撿回一條寶貴生命。（記者吳仁捷翻攝）

民眾學習CPR，配合AED使用。（資料照，新北市消防局第六大隊提供）

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