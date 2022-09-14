尋獲攀登池有山失聯法官遺體 將設法運下山

台北地院法官陳伯均攀登池有山失聯第4天，搜救人員發現其遺體。（記者歐素美翻攝）

2022/09/14 08:38

〔記者歐素美／台中報導〕台北地院法官陳伯均攀登池有山失聯，台中市消防局昨連夜徵召兩名攀兒專家上山，今天上午再出動第三梯次4名搜救人員，從福壽山農場搭直升機上山協助搜救，在搜救熱區（發現陳男物品處）持續下切搜尋，並安排直升機空勘協尋，上午7點45分即發現陳男陳屍在其失聯地點下切約90公尺處，搜救人員在箭竹林內發現陳姓法官大體，其下巴撕裂傷，臉部擦傷，手部捲曲，仰躺已無生命跡象。正設法將遺體運送下山。

消防局昨下午徵召兩名攀岩專家連夜上山會合，今天（十四日）再加派第三梯次搜救人員4名，在福壽山農場搭直升機，降落新達山屋，前往三叉營地附近事故地點，連同第2梯次搜救人員及攀岩專家，合計13人，在搜救熱區（發現陳男物品處）持續下切搜尋，並安排直升機空勘協尋。

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消防局表示，搜救人員一早就到現場進行搜救，結果上午7點45分就在陳男失聯地點下切約90公尺處發現已死亡的陳男，正設法將其遺體運送下山。

陳姓法官（47歲）偕同妻子及18歲的女兒及11歲的兒子共4人，本月11日從武陵農場煙聲瀑布附近的桃山登山口入山，原定單日來回，先攻桃山再到池有山，不料，4人從池有山下山時在3.5公里處的叉路口（三叉營地）迷路，陳男獨自走右側小徑下切找路，從此失聯，妻兒等3人報案後，於12日被先行護送下山。

台中市消防局於11日連夜上山搜索，12日在陳男失聯地點下切約40公尺處發現陳男登山杖，13日消防局再加派4人，連同武陵小隊、林務局等共7人上山，搜救人員從陳男失聯地點下切40公尺，在發現陳男登山杖處的下方，再發現陳男第2支登山杖，隨後再下切30公尺（共70公尺），沿途陸續發現陳男的帽子、眼鏡盒、一隻鞋子及背包套等。

由於下方還有斷崖及箭竹林，加上山上天候不佳，雨勢很大，搜索未果，昨連夜徵召2名攀岩專家上山會合，今再加派第3梯次搜救人員4名，在福壽山農場搭直升機，降落新達山屋，前往三叉營地附近事故地點，連同第二梯次搜救人員及攀岩專家，合計13人在搜救熱區（發現陳男物品處）持續下切搜尋，終於發現陳男遺體。

台北地院法官陳伯均攀登池有山失聯第4天，搜救人員發現其遺體。（陳家人提供）

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