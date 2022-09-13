為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    妻懷第3胎 肉販尪偷吃服飾妹「每次見面都要做2次」

    殺豬人夫外遇服飾妹，兩人乾柴烈火每次見面都要連做2次。（情境照）

    殺豬人夫外遇服飾妹，兩人乾柴烈火每次見面都要連做2次。（情境照）

    2022/09/13 21:02

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名在市場賣豬肉的人夫，在妻子懷第3胎期間，外遇開服飾店的女子，兩人乾柴烈火，以LINE互傳親密訊息，每次見面都做2次，還討論性愛姿勢「愛從後面…比較敏感」，妻子發現後怒告求償，法院判賠40萬元，可上訴。

    判決指出，郭姓人妻主張，與丈夫結婚4年育有2子，開服飾店戴姓女子2019年7月間，趁其懷第3胎期間，與丈夫常外出約會，以LINE互傳親密訊息、討論性行為感想、性愛姿勢等，相約嘿咻每次見面都做2次。

    腥羶對話包括：「很想你」、「愛你」、「全身脫光」、「我想抱抱你」、「想要你陪我」、「為什麼今天這麼敏感」、「你這麼愛從後面，你會比較敏感？」、「從後面好像很容易就會出來」等。

    兩人姦情曝光後，戴女簽下切結書，承諾雙方絕不往來，斷絕聯絡，如有違反願賠償原告500萬元之精神賠償。

    但郭女指控，雙方仍有交往，以「外遇專用手機」互訴衷曲，老公甚至對戴女承諾要和郭女離婚，已違反兩造約定，請求500萬元賠償，另求償50萬元精神撫慰金。

    橋頭地院審理戴女侵害原告配偶權核屬有據，精神撫慰金以40萬元為適，戴女否認雙方簽下切結書後仍有往來，原告並未提出事證，僅就傳聞事實難認有據，駁回請求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大地主把妻與子趕出家 小三侵門踏戶激情全都錄
    2022/09/12 21:32

    大地主把妻與子趕出家 小三侵門踏戶激情全都錄
    人夫摩鐵、飯店偷情 妻抓到他與小三全裸車震獲賠
    2022/09/11 23:28

    人夫摩鐵、飯店偷情 妻抓到他與小三全裸車震獲賠

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    6旬退休男疑暗譜黃昏戀 癌妻怒告2人求償200萬
    2022/09/05 17:07

    6旬退休男疑暗譜黃昏戀 癌妻怒告2人求償200萬
    人夫騙妻子去躲債 竟是帶小三住墾丁民宿喝紅酒
    2022/08/30 17:19

    人夫騙妻子去躲債 竟是帶小三住墾丁民宿喝紅酒

    痘花臉宅男靠它「退痘」對比照超驚人
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播