妻懷第3胎 肉販尪偷吃服飾妹「每次見面都要做2次」

殺豬人夫外遇服飾妹，兩人乾柴烈火每次見面都要連做2次。（情境照）

2022/09/13 21:02

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名在市場賣豬肉的人夫，在妻子懷第3胎期間，外遇開服飾店的女子，兩人乾柴烈火，以LINE互傳親密訊息，每次見面都做2次，還討論性愛姿勢「愛從後面…比較敏感」，妻子發現後怒告求償，法院判賠40萬元，可上訴。

判決指出，郭姓人妻主張，與丈夫結婚4年育有2子，開服飾店戴姓女子2019年7月間，趁其懷第3胎期間，與丈夫常外出約會，以LINE互傳親密訊息、討論性行為感想、性愛姿勢等，相約嘿咻每次見面都做2次。

請繼續往下閱讀...

腥羶對話包括：「很想你」、「愛你」、「全身脫光」、「我想抱抱你」、「想要你陪我」、「為什麼今天這麼敏感」、「你這麼愛從後面，你會比較敏感？」、「從後面好像很容易就會出來」等。

兩人姦情曝光後，戴女簽下切結書，承諾雙方絕不往來，斷絕聯絡，如有違反願賠償原告500萬元之精神賠償。

但郭女指控，雙方仍有交往，以「外遇專用手機」互訴衷曲，老公甚至對戴女承諾要和郭女離婚，已違反兩造約定，請求500萬元賠償，另求償50萬元精神撫慰金。

橋頭地院審理戴女侵害原告配偶權核屬有據，精神撫慰金以40萬元為適，戴女否認雙方簽下切結書後仍有往來，原告並未提出事證，僅就傳聞事實難認有據，駁回請求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法