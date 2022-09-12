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    首頁　>　社會

    大地主把妻與子趕出家 小三侵門踏戶激情全都錄

    張男偷吃小三王女，被高雄高分院連帶判賠遮羞費。（情境照）

    張男偷吃小三王女，被高雄高分院連帶判賠遮羞費。（情境照）

    2022/09/12 21:32

    〔記者鮑建信／高雄報導〕張姓大地主假藉其妻不照顧婆婆趕出家門，找來小三王女同住後，2人在廚房、客廳等處，極盡挑逗、激情，包括撫摸私處、胸部等親暱舉動，被針孔攝影機全都錄，高雄高分院雖查無床戰證實，卻認定逾越男女關係，判決連帶賠償40萬元定讞。

    人妻柯婦指出，去年8月間，張男藉口她拒絕照護婆婆，將她和2名未成年子趕出屏東市住處後，竟找王女同居，2人互動親密，甚至在客廳沙發，王女坐在其夫大腿上搖晃，全被監視器拍下，因而飽受煎熬，要求連帶賠償80萬元精神慰撫金。

    王女則辯稱，受張男之託照顧他母親，因而同住屋簷下，她坐在張身上搖晃，2人均有著衣服，有說有笑，單純嬉戲，並說，張男夫婦早已簽訂離婚協議書，分居各過各的生活外，還指控柯婦偷裝針孔攝影機，侵犯其隱私權。

    高雄高分院開庭，張男則未出庭答辯，但合議庭指出，雖查無「嘿咻」證據，但據監視畫面內容顯示，被告2人在廚房、客廳等處，親熱、挑逗舉動不勝枚舉，諸如親吻、摸胸、碰觸下體、王女跨坐在張男身上激情搖晃等，難謂單純嬉戲，因此駁回被告等上訴，維持原審判決落幕。

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