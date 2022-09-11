人夫摩鐵、飯店偷情 妻抓到他與小三全裸車震獲賠

台中市已婚林姓男子與陳姓女同事婚外情，多次在摩鐵及溫泉飯店等地點偷情發生性行為，林妻發現異狀找來徵信社跟監，趁兩人在國道附近道路涵洞內全裸車震時，當場抓個正著。（情境照）

2022/09/11 23:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市已婚林姓男子與陳姓女同事婚外情，多次在摩鐵及溫泉飯店等地點偷情發生性行為，林妻發現異狀找來徵信社跟監，趁兩人在國道附近道路涵洞內全裸車震時，當場抓個正著，林妻與陳女簽下協議書後獲賠80萬元，林妻再向林男要求100萬慰撫賠償金，不過被法官駁回。

針對該案法官認為，陳女已與林妻簽訂協議書，同意賠償80萬元，林妻同意放棄對陳女與林的性交行為，因而產生的民、刑事請求，而陳女已給付80萬元完畢，根據民法，林妻所受的精神損失，已獲得填補，無從再對林請求慰撫金，因此駁回林妻訴請，仍可上訴。

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判決指出，已婚林男與妻子育有一對子女，但林男與在職場認識多年的陳姓女同事卻發展成不倫婚外情，兩人多次以出差為由，在摩鐵及溫泉旅館等地發生性行為，林妻在前年發現異狀，請徵信社跟監，同年3月間兩人被掌握進出上述地點，但還差當場抓姦的臨門一腳。

同年4月分，兩人在國道附近道路涵洞內全裸車震時，林妻會同徵信社人員趕往，當場開車門抓個正著，林妻據此要陳女簽下協議書，陳女坦認與林發生婚外情，賠償林妻80萬元，而林男與林妻在事隔3個月後調解離婚，林妻再向林請100萬元的精神慰撫賠償金。

台中地院法官審酌，根據民法規定，連帶債務人中之一人為清償、提存或混同而債務消滅者，他債務人也同免其責任，林與陳女都是侵害林妻配偶權的共同行為人，都有非財產損害的連帶賠償責任，但林妻所受的精神損失，已獲得填補，無從再對林請求慰撫金，駁回林妻訴請，仍可上訴。

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