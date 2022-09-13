抓入大牢接受戒癮治療 毒蟲再犯率降12趴

法務部長蔡清祥13日參加科學實證毒品處遇與策進研討會。（記者吳政峰翻攝）

2022/09/13 16:13

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部委託中正大學犯罪研究中心研究「科學實證毒品處遇之實施成果與策進」，13日在師大進修推廣學院演講廳舉辦研討會，報告顯示，在監有接受完整專業處遇的毒品犯，出監後的再犯率比僅接受宣講處遇的毒品犯少了12.1%。法務部長蔡清祥致詞時亦表示，經過4年努力，去年的毒品新生人口，已比2017年下降53%。

中正大學運用RE-AIM分析模式檢視此項全國性處遇計畫的成效、資源配置與執行過程中所可能遭遇的問題，發現每年出監的毒品犯中，曾在監接受專業處遇課程戒癮治療比例，以每年5%至10%左右的幅度翻倍成長（2018年3.7%、2019年9.4%、2020年14.3%、2021年37.4%）。

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研究追蹤近4年施用毒品受刑人實際出獄4萬3577人（至今年3月底止），發現在監曾接受過專業處遇者共6577人，出獄後再犯685人，再犯率為10.4%；而其餘僅接受宣講處遇的3萬7000名毒品犯，其再犯人數為9121人，再犯率為22.5%。顯示在監接受完整治療的再犯率比未接受完整治療者少了12.1%。

蔡清祥指出，行政院推動「新世代反毒策略行動綱領」，從治安、教育、心理健康、社會工作等面向，透過跨部會合作降低毒品新生人口（初次施用毒品者）、提升毒品施用者的戒癮比率及多元處遇的介入。經過4年努力，毒品新生人口從2017年的1萬4016人至去年6586人，已下降53%。

蔡清祥表示，行政院8月9日核定函頒「施用毒品者再犯防止推進計畫」，將透過跨部會合作，推動「貫穿式保護」服務，針對毒品施用者的就業、居住、戒癮、家庭支持等面向，提供協助，以利穩定生活，復歸社會，朝向「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」的雙重目標。

蔡清祥說明，「新世代反毒策略行動綱領」第一期行動方案中，法務部逐年提升附命戒癮治療緩起訴處分的比率，由2016年的11％提升至2020年的20％；第二期行動方案則著重發展毒品犯多元處遇及協助方案。

而毒品防制基金邁入第4年，補助金額由2019年3億6千萬、2020年4億7千萬、2021年5億9千萬到今年的6億1千萬元，逐年成長，蔡清祥請幕僚單位澈底檢討相關計畫執行率，並思考如何擴大執行效能，提昇基金計畫執行效益。

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