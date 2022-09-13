中資香港芯原在台分公司違法營業 總經理起訴、檢建請沒收8.8億

芯原台灣分公司總經理詹俊才（中）被依兩岸條例中「大陸地區營利事業非法從事業務活動罪」起訴。（資料照）

2022/09/13 12:26

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦中企違法在台從事營業活動案，認定香港芯原在台分公司受中國芯原公司實質控制，故依兩岸條例中「大陸地區營利事業非法從事業務活動罪」起訴台灣分公司總經理詹俊才，並建請法院沒收中國芯原不法所得共8.8億多元。

起訴指，詹俊才與陸裔美籍的中國芯原負責人戴偉民（通緝中）明知中國地區營利事業未經台灣政府主管機關同意，不得在台從事營業活動，且中國芯原營業項目為IC設計、測試、IP銷售、一站式服務等，竟違法在台活動。

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2014年1月間，戴偉民未獲經濟部投審會許可，先透過香港芯原公司名義以僑外資方式，來台設立芯原台灣分公司，再由中國芯原員工陳瓊以外匯方式，將美元16萬6638.89元（依當時匯率計算約台幣500萬元）存入芯原台灣分公司的銀行帳務，戴接著指示詹俊才以總經理名義綜理台灣分公司業務。

期間，芯原台灣分公司無論財務、帳務、預算等，都按月向中國芯原匯報，且一定金額以上的差旅費、交際費以及績效獎金、薪資調整、人員錄用都必須經過中國芯原主管錢競、施文茜等人審核。

至於業務上，除了每月須向中國芯原報告生產預測數字外，若涉及IC設計，也要經過中國芯原主管范灝程同意才能接單，另每年春節前，芯原台灣分公司更要前往上海參加芯原集團年度銷售會議。

此外，IC設計的研發、公司使用的網路IT系統以及分機系統，均由中國芯原架構、提供，且芯原台灣分公司每年盈餘獲利，最終都要上繳中國芯原，績效表現優良員工甚至可以認購中國芯原股權。

士檢還查出，中國芯原因亟欲在中國IPO上市，毫不掩飾地於2019年、2020年，將開曼芯原直接變更為中國芯原百分之百持股的子公司，再由開曼芯原百分之百持有香港芯原股權，香港芯原再以總公司身分支配芯原台灣分公司全部業務，違法在台從事業務活動。

士檢偵辦期間，詹俊才坦承芯原台灣分公司是由中國芯原百分之百持股的子公司，屬於完全中資公司；詹也承認中國芯原要IPO時，已知道芯原台分公司違反兩岸條例。

士檢偵結，依兩岸條例中「大陸地區營利事業非法從事業務活動罪」起訴詹俊才，並建請法院沒收中國芯原從2014年至2021年來共8年的不法所得8.8億多元。

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