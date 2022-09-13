女酒後找不到車求助警找車承諾找代駕，竟食言酒駕還滑手機遭攔查。（民眾提供）

2022/09/13 08:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄31歲蔡姓女子與友人KTV續攤，因喝酒請友人代停車，待唱完歌欲返家，卻找不到車求助新興警方，順利找到車時，員警叮囑她切勿酒駕，蔡女還是僥倖貪便，酒駕還違規邊開邊打手機，被警方發現攔查，酒測値高達0.8，依公共危險罪嫌移送法辦，並吃了一張3000元罰單。

新興分局今指出，五福所巡邏警組前日接獲蔡女求助，表示當日凌晨與朋友在鹽埕區酒吧喝完酒後，到五福二路上KTV續攤，因她有飲酒，便請未飲酒的朋友幫她將車停至附近停車格，不料，聚會結束後，她準備離開時卻找不到車輛，只好報案請求員警到場協助。

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員警載著蔡女沿路尋找，在KTV附近找到車輛，員警聞到酒味，離開前特別叮囑她切勿有僥倖心態，告誡應找代駕，避免酒駕遭罰或釀禍，蔡女當下保證會找代駕，不料，才過20分鐘，另一組巡邏網同事呼叫支援協助酒測，抵達現場時，警方發現酒測對象，竟是剛才協助尋獲汽車的蔡女。

警方表示，蔡女因開車滑手機被另一組巡邏員警發現、攔查，經酒測酒測值高達0.8，超過法定標準，蔡女見到20分鐘前熱心協助她找到車的員警，不好意思地表示找不到代駕，員警忍不住怪自己，對她說「害我還放心讓妳下車」，蔡女聽後更覺不好意思，慚愧地表示不會再酒駕了。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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