酒店經理3度酒駕不想坐牢 辯「喝酒是工作」、病父住院遭駁

酒店經理三度酒駕裁定入監服刑，他辯「喝酒是工作」且病父住院遭駁。酒測攔檢示意圖。（資料照）

2022/09/11 22:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄葉姓男子在酒店當經理，他因三度酒駕被判刑，原可易科罰金，但檢方認為葉無悔意改善，其中一次酒測值還超標近6倍，不准易科罰金，必須入監服刑，他以「喝酒是工作」為由聲請易科罰金，不被採納，入獄後再度聲明異議，辯稱病父意外住院需人照顧，法官駁回其聲明，裁定仍需執行。

據了解，葉男於今年1月間深夜，酒後騎乘機車於新興區商圈閒晃時，員警巡邏經過攔停盤查，警方發現他駕照已被吊銷，身上又有濃濃酒味，酒測值高達0.44，當時依公共危險罪嫌，將他送辦，高雄地院審理後，判處5月徒刑，得易科罰金。

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檢方清查發現，葉男在2013年間也曾因酒駕被判刑，當時也准其易科罰金；前年10月間，他二度酒駕被警方攔查，酒測值高達1.42，被法院判刑4月，今年1月7日剛繳完罰金，又再度酒駕被查，這次檢方認為不入監，難收矯正之效，同時也為落實「酒駕零容忍」政策，裁定不准易科罰金。

葉男不服，堅稱因自己是酒店經理，喝酒是其工作項目之一，而且雙親年邁需靠他工作收入，盼能改為易科罰金，檢方認為連續3次酒駕，毫無悔意，不得易科罰金，葉入監後立刻提出聲明異議，表示病父遇到事故住院治療，需他照顧，高雄地院法官審酌葉男三度酒駕，不顧他人安全，認定檢方裁量無虞，駁回葉男的聲明異議。

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