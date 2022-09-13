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    天雨路滑！BMW撞樹 2命危1雙腿骨折

    桃園市林姓男子昨晚駕駛這輛BMW跑車，疑似和方姓妻子、林姓車行老闆一起外出試車，卻在八德區東勇北路自撞路樹。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市林姓男子昨晚駕駛這輛BMW跑車，疑似和方姓妻子、林姓車行老闆一起外出試車，卻在八德區東勇北路自撞路樹。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/09/13 01:00

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕受梅花颱風外圍環流影響，桃園雨勢一直不小，1輛載著3人的BMW M系列亮黃色跑車昨（12日）晚間8點多行經桃園市八德區東勇北路，疑因天雨路滑，車輛失控自撞路樹，3人受困在變形的車內動彈不得，桃園市消防局獲報趕抵時，前座2名年輕男子已失去生命跡象，後座女子清醒、但雙腿骨折，救難人員破壞車體將3人救出送醫，車禍詳細原因仍待八德警分局交通分隊釐清。

    桃園市119勤指中心昨晚8點35分獲報，八德區東勇北路180號附近發生交通事故，車內有多人受困，立刻派出第一救災救護大隊大湳分局由分隊長李家旻帶隊駕3輛救災、救護車共6名救難救護人員前往，到場發現是輛BMW自撞路樹，車內有3名男女受困，於是加派人車達消防車5輛、救護車5輛共21名救難救護人員到場，其中2名男子呈現外科OHCA及1名清醒，立即實施CPR和AED、頸圈長背板固定、清洗傷口及包紮止血等救護處置後送醫。

    消防局表示，3名受傷男女分別是坐在副駕駛座的29歲林姓車行老闆、試駕M4的31歲林姓男子，以及林男的26歲方姓妻子，車子疑似撞上路樹後，由於撞擊力道之大，車身一半卡在路邊菜園的圍籬，前座的2名林姓男子當場昏迷並失去呼吸心跳，後座方女雙腿骨折，經破壞車體救出受困3人，分別送往聖保祿、部立桃園醫院及林口長庚醫院，目前仍在搶救中。

    桃園市林姓男子昨晚駕駛這輛BMW跑車，疑似和方姓妻子、林姓車行老闆一起外出試車，卻在八德區東勇北路自撞路樹。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市林姓男子昨晚駕駛這輛BMW跑車，疑似和方姓妻子、林姓車行老闆一起外出試車，卻在八德區東勇北路自撞路樹。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市林姓男子昨晚駕駛這輛BMW跑車，疑似和方姓妻子、林姓車行老闆一起外出試車，卻在八德區東勇北路自撞路樹。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市林姓男子昨晚駕駛這輛BMW跑車，疑似和方姓妻子、林姓車行老闆一起外出試車，卻在八德區東勇北路自撞路樹。（記者陳恩惠翻攝）

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