38死囚尚未槍決 啟思民本民調：90％支持儘速執行

啟思民本基金會今日舉行記者會公布民調顯示，90.3%民眾更認為38名死刑定讞的死囚應儘速執行死刑，86.9%不贊成廢除死刑。（江啟臣辦公室提供）

2022/09/12 13:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕台南明德外役監犯人林信吾脫逃殺害2名警員，檢方求處死刑，啟思民本基金會今日公布民調顯示，91.5%民眾盼嚴懲歹徒，速審、速決。此外，90.3%民眾認為38名死刑定讞的死囚應儘速執行死刑，86.9%不贊成廢除死刑。

根據民調顯示，79.9%民眾認為蔡政府實質廢死，並有88.8%不滿意蔡政府執政6年僅執行2件槍決、38人尚未執行的作法；高達90.3%民眾認為應盡快依法執行；僅12.4%的人贊成廢除死刑，高達86.9%並不贊成。

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關於蔡總統過去曾說廢死是普是目標，僅10.4%的人同意這樣的說法，而有87.9%的人不同意；至於執行死刑對防止重大犯罪有無幫助，則有高達88.1%的民眾認為有幫助；對台灣治安狀況，則僅25.5%滿意，高達73.6%不滿意。

啟思民本基金會董事長、國民黨立委江啟臣表示，這次的民調都有九成的民眾認為死刑應儘速執行，超過八成認為不應廢除死刑，而對於蔡總統所說「廢死是普世目標」，超過八成不認同，交叉分析更顯示是跨年齡、跨黨派的反對，死刑存在有其必要，這是社會普遍共識，同時死刑存在並有效執行，民眾也同意會對防制重大犯罪有一定的效果，執政者應該聽到民眾的聲音。

此次調查為針對全國18歲以上的網路人口，於9月7日至8日期間，在Facebook投放廣告發送問卷，並剃除IP重複者，一共回收1050份有效問卷。抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.02%內。

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