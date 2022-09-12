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    強迫「分手砲」屬「情堪憫恕」？惡男性侵分手女友獲緩刑

    高等法院今輕判性侵前女友的林姓男子1年10月、緩刑2年，還可上訴。（記者楊國文攝）

    高等法院今輕判性侵前女友的林姓男子1年10月、緩刑2年，還可上訴。（記者楊國文攝）

    2022/09/12 13:07

    〔記者楊國文／台北報導〕林姓男子不滿同居女友小芬（化名）決意分手，藉口要求小芬要償還2萬6千元債務才同意分手，獲她允諾後，帶小芬回他住處收拾衣物，竟強迫她進行「分手砲」，性侵得逞，小芬不甘受辱提告；高等法院考量林男取得小芬原諒，雙方達成和解、賠償，依刑法第59條「情堪憫恕」規定，輕判林1年10月、緩刑2年。還可上訴。

    判決指出，林男和小芬是男女朋友期間，自2018年12月至2020年7月為止在林男位於台北市住處同居。

    小芬認為和林男個姓不合，提議分手，雙方約好2020年7月23日晚間10時30分在林男住處前的公園談分手事宜。

    2人見面後，林男以小芬需償還積欠他的2萬6千元後才同意分手，小芬允諾後，跟著林男返回住處收拾其行李，準備搬出去。不料，林男要求小芬和他來一個愛的「分手砲」，遭小芬拒絕。林男大發雷霆，不顧小芬奮力抵抗，性侵得逞。事後，小芬驗傷提告。

    林男在一審否認犯罪，也未和小芬和解，高等法院審理時，林男和小芬達成和解、賠償，林男當庭向合議庭出具調解筆錄，記載調解內容為小芬願意原諒林男，並請求高院從輕量刑，給予緩刑機會。

    高院認為，林男所犯刑法強制性交罪是3年以上、10年以下之罪，雖然在一審否認犯行，但在高院審理時已改口認罪，且願意彌補其造成小芬的傷痛，和她達成和解、賠償，另考量林之前無前科，若判刑3年以上徒刑，有「情重法重」情形，因此依刑法第59條「情堪憫恕」規定，輕判林1年10月、緩刑2年。還可上訴。

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