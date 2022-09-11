恐怖！ 男子球棒毆打逼還債 女友求饒「願續交往」才被放過

吳姓砂石車司機球棒毆打想分手女友，要其籌97萬元還錢，女友籌不出只好答應繼續交往，該男還言語恐嚇其他同行，都被南投地院法官判刑。（記者陳鳳麗攝）

2022/09/11 12:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣41歲恐怖男子，因女友提分手騙其上車載往偏僻處，用束帶綁雙手，球棒毆打女友四肢，要其打電話籌錢還欠其債款97萬元，女友籌不出錢來求饒「願繼續交往」才被放過。該男不只如此，還因載運疏濬砂石，恐嚇要砸車班頭的車，另不准其他司機與該車班頭合作，有人即被恐嚇而離開，該砂石車司機被剝奪他人行動自由、恐嚇、強制等罪名判處2到6月不等徒刑，合併應執行有期徒刑9個月。

判決書指出，41歲的吳姓砂石車司機，用行動暴力和言語暴力來達到其訴求，其中在去年2月下旬，因女友先前曾跟他提分手，騙其女友要載她一起去朋友家收貨款，卻載至集集大山瞭望台附近的溫室工寮，喝令女友坐椅子上，再回車上拿球棒和束帶，用球棒毆打女友四肢，致使手腳有多次撕裂傷、瘀傷，手腕骨折，再用束帶捆綁其手，要女生打電話向朋友籌欠他的97萬元還款，該女友無法籌到錢，只好求饒，告訴他「願續交往」，吳男才說「我就是要繼續交往，不是要那97萬元！」。女友後來驗傷提告。

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吳男對女友施暴，在工作上則使用言語暴力，前年底因通行證問題，認為集集攔河堰的外包管理人員刁難他，恐嚇對方「早就想做掉你，小心一點，不然找人把你處理掉！」。

後來吳男又認為排車班的車班頭，未積極把他排進跑信義鄉一個工區，在LINE

組群及該車班頭的對話框恐嚇其他人不能與該車班頭合作，並恐嚇車班頭，看到他排的車進入工區，來一車砸一車。後來有砂石車進入工區，即被他恐嚇不准與車班頭合作不然就砸車，讓這名司機嚇離開，改跑另一工區。

吳姓男子被提告後，對恐嚇一事都否認，而其女友後來撤傷害告訴，但剝奪他人自由罪名成立，判刑6個月；另恐嚇罪和強制罪則各判處2個2個月有徒刑，和4個月有期徒刑，合併應執行有期徒刑9個月，若易科罰金折合27萬元。

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