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    中秋收假日黃牌重機上國3騎近20公里 國道警攔查開罰

    中秋連假收假日，一輛黃牌大型重型機車騎上國道3號，國道警方接獲通報後攔停並當場開單告發。（第八公路警察大隊提供）

    中秋連假收假日，一輛黃牌大型重型機車騎上國道3號，國道警方接獲通報後攔停並當場開單告發。（第八公路警察大隊提供）

    2022/09/11 12:04

    〔記者劉婉君／台南報導〕中秋節3天連假將於今（11）日結束，今日上午9時左右，一輛大型重型機車騎上國道3號福爾摩沙高速公路新化路段，騎了近20公里，被國道公路警察局第八公路警察大隊巡邏車攔下，除開罰3000以上6000元以下罰鍰之外，也由拖吊車將違規的重機排除下交流道。

    第八公路警察大隊於今天上午9時4分接獲通報，指出有一輛黃牌大型重機行駛在國道3號南向348公里新化路段的外側車道，經善化分隊876、870二部巡邏車攔查，於9時16分在南向367.2公里處將該輛大型重機攔停下來，當場開單告發。

    國道警方表示，依道路交通管理處罰條例33條第4項（不得進入高速公路而進入者）及92條第7項規定，汽缸排氣量550立方公分以上之大型重型機車，在高速公路行駛未經公告允許之路段，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰，並記違規點數1點。

    國道警方指出，警方運用科技執法，必能找到故意違規者及相關證據，製單舉發，呼籲機車騎士遵守道路交通管理規定，切勿以身試法。騎士若拒絕稽查，待調查事證確定後，將再加開1張拒絕稽查罰單，最高罰3萬元，並吊扣駕照6個月。

    中秋連假收假日，一輛黃牌大型重型機車騎上國道3號，國道警方接獲通報後攔停並當場開單告發。（第八公路警察大隊提供）

    中秋連假收假日，一輛黃牌大型重型機車騎上國道3號，國道警方接獲通報後攔停並當場開單告發。（第八公路警察大隊提供）

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