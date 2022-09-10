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    6歲男童公園摔倒重傷 爸媽告贏國賠但要負7成責任

    6歲男童在公園玩搖椅被夾成重傷，爸媽告贏國賠但要負7成責任。示意圖非事故搖椅。（資料照）

    6歲男童在公園玩搖椅被夾成重傷，爸媽告贏國賠但要負7成責任。示意圖非事故搖椅。（資料照）

    2022/09/10 12:36

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名6歲男童跟著表哥、表姊到公園玩耍，結果不慎在搖椅摔倒，男童顱內出血重傷送醫，幸急救後沒有大礙，爸媽心疼怒告國賠322萬餘元，法官認為區公所未盡保管監督之責，須賠償76萬餘元，但因男童爸媽放任未成年的孩子到公園玩耍，沒有善盡保護孩子的義務，要負擔7成的過失責任，因此判區公所僅須賠償19萬餘元。

    判決指出，2019年1月19日傍晚5點，一名6歲男童跟著表哥、表姊到林園區綠色風華公園玩耍，結果在圓形搖椅滑倒，被捲入搖椅底部，男童痛得大聲哭叫，表哥、表姊見狀趕緊呼叫附近大人前往幫忙。

    男童被救出時，頭部受到嚴重外傷，不但右側眼眶額骨粉碎性、凹陷性骨折與眼窩變形，頭骨也骨折，腦部還大出血，在加護病房躺了9天才得以轉到一般病房，所幸最後沒有大礙順利出院返家療傷。

    爸媽心疼之餘，認為林園區公所沒有在搖椅週邊擺放警告標誌，害孩子玩耍時不慎受傷，提告國賠求償322萬餘元；高雄地院審理時，區公所辯稱，搖椅是設置給民眾休憩用，不是兒童遊戲場設備，因此才沒有設立警告標誌，是男童自己沒有注意路況奔跑跌倒，才會被搖椅夾傷，區公所並無過失之責。

    法官認為，搖椅雖然不是兒童遊戲設備，但並沒有排除或禁止2至12歲兒童使用，區公所沒有積極有效防止危險或損害發生，管理上有所欠缺，因此須負擔孩子受傷的醫藥費、看護費和精神撫慰金等共76萬餘元。

    不過，法官也認為，男童受傷時年僅6歲，但爸媽卻讓他跟著尚未成年的3名表哥、表姊到公園玩耍，爸媽並沒有陪在身邊，未善盡其保護之責，同樣要對孩子受傷負7成責任，因此判區公所僅須賠償19萬餘元，可上訴。

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