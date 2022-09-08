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    電信業女店員缺業績盜辦11組門號 被友人所騙不起訴

    遠傳電信鳳山某門市鄭姓女店員缺業績盜辦11組門號，檢方認定她辦門號時不知道被害人的資料是偷來的，偵結處分不起訴。示意圖。（資料照）

    遠傳電信鳳山某門市鄭姓女店員缺業績盜辦11組門號，檢方認定她辦門號時不知道被害人的資料是偷來的，偵結處分不起訴。示意圖。（資料照）

    2022/09/08 10:17

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕遠傳電信鳳山某門市鄭姓女店員（已離職）因業績不佳，擔心被扣薪水和業績獎金，劉姓友人替她解決困難，交出6份車友的雙證件讓鄭女申辦11組月租型和預付卡門號，結果被車友發現盜辦門號憤而報警。

    檢方偵查後，認定鄭女也是被劉姓友人所騙，加上遠傳不追究，因此偵結不起訴；但劉姓友人就慘了，他的「義舉」被檢方認定構成詐欺罪和偽造文書罪，偵結後依法起訴。

    檢方指出，劉姓男子（40歲）去年在駁二舉辦車聚，取得80多位參展人員的身分證件影本，他得知在遠傳電信工作的鄭姓女友人因缺業績心情不好，於是拿了黃姓等6名車友的身分證和偽造的健保卡交給鄭女，向她謊稱這些人都要辦門號。

    鄭女拿到資料後辦了11張月租型和預付卡門號，該月月績順利達標，也讓她領到364元業績獎金，結果不到一個月，其中一名被盜辨門號的王姓車友，接到遠傳的廣告訊息，去另家門市申辦7天免費的5G體驗門號時，驚覺自己名下竟然已有遠傳門號，他發覺被人盜辦，慎而報警處理。

    檢方偵查時，劉男坦承有交付車友的雙證件給鄭女，但把責任都推給她，直指都是鄭女要求；鄭女則趕緊出示自己和劉男的對話紀錄，強調自己不知道這些客戶的資料都是劉男未獲授權偷來的，而且她當時就覺得怪怪的，沒有把偷辦來的門號交給劉男使用。

    檢方根據相關事證，認定鄭女不知情，加上遠傳對鄭女詐領業績獎金的事不追究，因此偵結處分不起訴；至於劉男的部分，檢方則認定他偽造他人的健保卡和盜辦門號，依偽造文書和詐欺罪將他起訴。

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