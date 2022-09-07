北漂女為情所困淪無名屍 警方抽絲剝繭助秋節前與母團圓

宜蘭縣許姓女子在新北失蹤，新北警新莊分局在秋節前替她找到相依為命的母親，並轉介善願愛心協會免費替她殮葬，莊嚴地送她最後一程。（記者吳仁捷翻攝）

2022/09/07 22:16

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕宜蘭縣許姓女子今年3月失蹤，新北市新莊警分局防治組巡佐王聖傑抽絲剝繭，一方面安排許母與無名屍比對DNA，另一方面查訪許女工作超商，詢問店長是否知道刺青圖案，兩者都吻合後，確認無名屍就是許女，終於在秋節前讓她與相依為命的母親團聚，許母無力喪葬，警方還轉介善願愛心協會，讓許女落葉歸根。

24歲許姓女子家住宜蘭，今年2月離家出走，到超商工作，因許女與母親相依為命，母親今年3月向宜蘭警方報案失蹤協尋，新北市警新莊分局防治組巡佐王聖傑過濾無名屍資料比對，發現今年2月底在八里龍米路淡水河畔一具無名屍，比對特徵、身形及失蹤時間疑為許女，聯繫許母採集DNA，經法醫研究所比對，終於在中秋節前夕確認身分，讓許女得以落葉歸根，與家人團圓。

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但貧困的許母無力安葬愛女，警方轉介善願愛心協會，會長郭志祥、執行長吳倪冬月得知後，與志工們一同送許女最後一程，讓許女魂歸故里；吳母感動的詢問如何回報，郭志祥等人只回答，只要家屬詢問「非常感謝，那要如何報答您們」？會長郭志祥說，「只要您們好好過日子，就是對善願最好的回報」。

家屬表示，女兒於去年因感情問題一直鬱鬱寡歡，今年2月因不明原因離家出走，許母3月初接到女兒租屋處的房東通知，女兒都未返回租屋處，加上撥打女兒的手機也無法接通，因而報警失蹤協尋。

新莊警分局長林温柔表示，DNA鑑驗精準度能提高確認無名屍身分的機會，民眾若有需求，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，且完全免費。

另外也呼籲，如發現家人失蹤，應立即報案，並依循「不用等、不用跑、不用錢」的概念，即親人失蹤「不用等」超過24小時後才能報案；「不用跑」是指民眾不用跑遠，就近派出所即可報案；失智長者指紋建檔、失蹤需要採驗DNA比對都「不用錢」，把握黃金時間，才能提高找回家人的機會。

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