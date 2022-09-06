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    飯店女房務推倒14歲少年 床戰24次讓他當了小爸爸

    飯店女房務和國三少年交往8個月，發現懷孕。（情境照）

    飯店女房務和國三少年交往8個月，發現懷孕。（情境照）

    2022/09/06 07:14

    〔記者蔡清華／高雄報導〕在某飯店擔任房務員的陳姓女子，2020年2月結識年僅14歲的國三少年，進而發展出姊弟戀情，兩人交往8個月間，累計嘿咻24次，直到陳女發現懷孕，才讓戀情曝光，陳女堅持生下孩子，並願照顧扶養，仍被依對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，共24罪，應執行有期徒刑1年6月，緩刑3年。可上訴。

    判決指出，陳女於2020年2月間，結識1名年僅14歲的國三少年，進而交往成為男女朋友，戀情發展迅速，自同年6月起至隔年1月止，兩人以每月3次之頻率，分別在陳女旗山租屋處房間，或少男住處房間內偷嚐禁果，共計24次。

    直到2020年8月上旬，陳女發現懷孕，才經由社工人員通報少男母親，她的國三兒子當了小爸爸，進而向警方提出告訴，陳女坦承犯行，自陳在飯店從事房務工作，每個月可領2萬6千元，自信有能力可以扶養小孩，堅持要將孩子生下。

    橋頭地院審酌被告明知被害人僅為國三少年，心智發育尚未完全健全，性觀念不成熟，在雙方交往期間，未加愛護珍惜，竟貪圖一己私慾而與被害人發生24次性行為，影響被害人之身心健康與人格發展，行為實有可議，但衡量陳女與被害人及其父母調解成立，他們均請求給予陳女從輕量刑及緩刑之宣告，陳女雖共犯24罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年6月，仍予宣告緩刑3年。

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