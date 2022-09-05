高市警局20名警員今調升警官 選填志願後報到如洗三溫暖忐忑不安

高市警局今20名警員調升警官分發，今天選填志願同時報到，如洗三溫暖忐忑不安。（記者黃良傑攝）

2022/09/05 16:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局今午發布九序列派補名單，警察大學警佐班第42期第1、3類人事案，多為警員升任巡官，共計20名官警，由於採排序先後選填志願，現場相當緊張，好運撿漏填上離家近者，開心之情溢於言表，當一到分發單位報到，得知被派補的缺「很硬」，或不如期待，心情彷如洗三溫暖。

20名最新異動名單，佐一類共16人：前鎮分局巡佐簡郡成調升新興分局巡官，小港分局許筱青升鹽埕分局巡官，楠梓分局偵查佐曾士軒調升同分局巡官，岡山分局偵查佐陳威傑升同分向巡官，刑大偵查佐陳瑞茂升三民二分局巡官，鼓山分局偵查佐黃捷城升鳳山分局巡官，仁武分局小隊長洪兆哲升前鎮分局巡官，刑大偵查佐王家祥升苓雅分局巡官。

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少年隊偵查佐張書偉調升六龜分局巡官，少年隊偵查佐鍾易修升六龜分局巡官，刑大偵查佐邜清容升仁武分局巡官，左營分局偵查佐張世政升湖內分局巡官，刑大小隊長陳溢源升林園分局巡官，新北警局小隊長曾紀豪派入升林園分局巡官，小港分局偵查佐沈三貴升林園分局巡官，三民一分局偵查佐張鈞凱升湖內分局巡官。

佐三類共有4人：屏東縣警局偵查佐李秋頤升刑大偵查員、刑大偵查佐陳宏晉升三民二分局偵查員，屏東縣警局偵查佐蕭胤宏升林園分局偵查員，旗山分局小隊長方吉田升仁武分局偵查員。

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