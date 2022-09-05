懷疑同鄉偷走襪子 泰籍移工殺人判15年定讞

持刀殺害同鄉的泰籍移工阿塔，犯案後上半身赤裸，在公司宿舍附近草叢被逮。（資料照）

2022/09/05 11:13

〔記者溫于德／台北報導〕桃園市觀音區去年5月發生泰國籍移工3刀刺死同鄉命案，移工阿塔只因懷疑西瓦偷走他的襪子而行凶，阿塔雖辯稱沒有殺人犯意，但法院拒絕採信，一、二審均依殺人罪判刑15年，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。最高法院駁回上訴定讞。

去年5月9日晚間8時許，阿塔懷疑西瓦偷走襪子，雙方發生口角，阿塔持長達28公分的水果刀朝西瓦左胸連刺3刀，傷及心臟、肺部，造成大量出血逾1800毫升，送醫急救宣告不治。警方獲報後，在距離宿舍約3、40公尺的草叢，逮到赤裸上半身的阿塔，同時查扣兇刀及血衣。

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法院開庭時，阿塔辯稱，西瓦先拿大菜刀作勢攻擊，他用左手檔住菜籃，自己右手雖持刀子，只是要嚇嚇西瓦並防衛西瓦的攻擊，後來右手伸出去但不知道何時刺到西瓦，否認殺人犯意。

一審桃園地院與二審高等法院認為，阿塔在衝突後拿出預藏水果刀行凶，是刻意要以刀子作為攻擊器具，且阿塔當下並未處於劣勢，持刀便朝西瓦左胸行刺，另依西瓦刀傷深達14公分可知，若非阿塔使力猛刺，西瓦傷勢不可能如此嚴重，阿塔下手之兇、用力之猛，不言而喻。

一、二審也指，阿塔行刺後見西瓦負傷流血倒地，隨即逃離現場，未給予任何救護協助，足認阿塔確有殺人故意，並非正當防衛，拒絕採信阿塔辯詞。

一、二審審酌阿塔僅因細故口角，便持預藏水果刀殺害西瓦，犯後又未出手相助還意圖卸責，且未達成和解，但考量阿塔僅國小畢業，書寫能力欠佳等情，依法量刑。最高法院駁回上訴定讞。

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