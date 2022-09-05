「翁達瑞」評論接連挨告 旅美教授委請律師向北檢說明

陳時奮日前在臉書表示自己已回台，還公開正在閱讀（8月31日）報紙頭版的畫面。（圖擷自翁達瑞臉書）

2022/09/05 11:00

〔記者錢利忠／台北報導〕旅美教授陳時奮被指控，涉嫌以筆名「翁達瑞」在臉書評論，接連指新竹市調查站調查官余正煌、參選新竹市長的民眾黨立委高虹安及國民黨高雄市長參選人柯志恩的論文涉及抄襲或學術不倫，陳時奮因此被余正煌、高虹安及柯志恩等3人提告妨害名譽；台北地檢署雖尚未傳喚陳時奮，他今天仍委託律師洪士傑前往北檢說明。

自稱是「美國大學教授」的臉書帳號「翁達瑞」，曾多次針對先前參選桃園市長的林智堅所衍生碩士論文爭議發表看法，他稱經比對後林智堅是原創者，余正煌才是抄襲者；不過，台大學術倫理審定會認定林智堅涉抄襲，撤銷林的碩士學位，余正煌即透過律師發表聲明，強調會對網路上涉及毀謗或是妨害名譽之指控提告，余正煌的律師吳俊達另於臉書貼出告訴狀，指余已對「翁達瑞」提告妨害名譽。

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此外，今年8月21日，「翁達瑞」臉書也針對高虹安的博士論文，以「投機取巧的高虹安」為題，內容提及「...她的博士論文抄襲自一篇期刊論文，而這篇期刊論文又取材自經濟部委託資策會的專案報告。高虹安抄襲的期刊論文只有6頁；她的博士論文有114頁。只有6頁的期刊論文，卻被高虹安『灌水』到將近50頁...如果高虹安是我的博士生，我不會讓這種『投機取巧』的寫作手法過關。如果我是新竹市民，我也不會讓這種『投機取巧』的人當市長。」

高虹安認為陳時奮以「翁達瑞」為名，在臉書上對她的博士論文提出的不實言論，已涉嫌妨害她的名譽，8月26日也在律師陪同下，親自到北檢提告陳時奮。

另外，國民黨高雄市長參選人柯志恩也不滿遭化名「翁達瑞教授」的網路粉專，以「學術不倫」等字眼形容，柯志恩陣營點名該粉專幕後管理者疑是陳時奮，且多次在網路上抹黑在野黨的參選人，今年7月4日委任律師杜家駒向北檢告發，指控「翁達瑞教授」粉專管理人陳時奮涉嫌誹謗罪。

陳時奮則於本月1日在臉書發文提及，「我已經委任了律師，會遵守訴訟程序配合檢調的偵查。若我的言論越界，我會負起文責；若我的言論正當，我也會捍衛清白。」等語，之後陳時奮也接受媒體採訪，大方承認自己就是「翁達瑞」，並解釋翁達瑞的名字由來，是因他當時住在加拿大安大略省，諧音取一下就是像「翁達瑞」。

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