台南越南移工喋血1死 警逮2嫌送辦、1凶嫌在逃

台南警方封鎖發生越南移工喋血命案的安南區安中路民宅現場。（圖由民眾提供）

2022/09/04 16:32

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區安中路4段於3日凌晨發生越南籍移工衝突喋血命案，1名潘姓逃逸男移工遭人殺害、身中12刀，陳屍宿舍內。警方追查相關監視錄影畫面，查扣1輛涉案的紫黑色機車採證，並帶回疑涉案的阮姓、黎姓兩名男移工，依殺人罪嫌查辦；但2人都否認涉案，警方已建請檢方聲押2名移工，持續追查在逃主嫌。

來自台中的31歲潘姓男移工，因涉公共危險罪案判刑2月未執行，被台中地檢署通緝，他疑似與同鄉男移工有三角戀感情糾紛，引來同鄉移工報仇殺死。昨天凌晨1點多，潘男倒臥在安中路4段1棟移工宿舍的2樓房間地板，現場血跡斑斑。同屋有移工目擊有2人在犯案後衝出宿舍民宅，與樓下坐在機車上接應的另1人一起逃走，現場未查獲凶刀。

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檢方初步相驗死者潘男遺體身中12刀，其中左胸有2刀，其中1刀深及臟器，腸子外露，死因有待進一步解剖。對於潘男魂斷異鄉，警方聯繫上潘男1位年約40歲的女友，得知該女也認識涉案主嫌，朝情殺方向偵辦。

案發後，專案警方調閱命案現場附近監視影像，查扣疑似接應的1輛機車進行採證比對，昨天下午1點多在移工居住的宿舍，帶回同為21歲的阮姓、黎姓男移工及1包衣物，訊時，2移工供詞都避重就輕，阮男否認曾上樓到命案現場；黎男也否認涉案，警方依照查扣的衣物等相關跡證，以釐清案情真相，同時全力追捕在逃的團姓男移工。目前檢警鎖定動手殺人者是團男的可能性最大。

警方查扣涉接應的紫黑色機車。（圖由民眾提供）

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