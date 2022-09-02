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    首頁　>　社會

    台13線三義水美街施工 3天2車撞工區

    昨天晚間8點許，25歲王姓男子騎機車沿台13線往南行駛，行經三義水美街路段，衝入工區人摔入坑，受傷送醫。（民眾提供）

    昨天晚間8點許，25歲王姓男子騎機車沿台13線往南行駛，行經三義水美街路段，衝入工區人摔入坑，受傷送醫。（民眾提供）

    2022/09/02 13:38

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府辦理三義鄉水美街淹水改善工程，目前封閉台13線南下車道部分路段施工，上個月30日晚間發生一輛貨車衝撞工區翻覆意外，昨晚再發生1名機車騎士衝入工區受傷事故。縣府水利處表示，已派員前往了解，若施工廠商未落實施工交維計畫，將依契約進行裁罰，未來也會要求加強夜間警示措施，以維交通安全。

    22歲王姓男子8月30日晚上8點多，從台中下班，由台13線往北行駛，因疲勞駕駛小貨車在三義鄉水美街路段，衝向對面工地翻覆，王男受輕傷送醫無大礙。

    不料，昨天晚間8點許，另一名25歲王姓男子騎機車沿台13線往南行駛，行經三義水美街路段，衝入工區人摔入坑，受傷送醫。警方調查，2名駕駛都沒有酒駕，都稱因施工處照明光線落差，行經來不及反應，而撞上。

    水利處表示，水美街正辦理淹水改善工程，需跨越台13線，因台13線道路下方管線多，所以採半半施工方式，先封閉南下車道施工，接著再封閉北上車道施工。對於近日接連於夜間發生交通事故，已派員前往了解，若施工廠商未落實施工交維計畫，將依契約進行裁罰，未來也會要求加強夜間警示措施，以維交通安全。

    昨天晚間8點許，25歲王姓男子騎機車沿台13線往南行駛，行經三義水美街路段，衝入工區人摔入坑，受傷送醫。（民眾提供）

    昨天晚間8點許，25歲王姓男子騎機車沿台13線往南行駛，行經三義水美街路段，衝入工區人摔入坑，受傷送醫。（民眾提供）

    王姓男子8月30日晚上8點多，從台中下班，由台13線往北行駛，因疲勞駕駛小貨車在三義鄉水美街路段，衝向對面工地翻覆。（民眾提供）

    王姓男子8月30日晚上8點多，從台中下班，由台13線往北行駛，因疲勞駕駛小貨車在三義鄉水美街路段，衝向對面工地翻覆。（民眾提供）

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