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    首頁　>　社會

    失聯移工成非法工頭 身藏11萬元現金被逮

    移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊與嘉義縣警方查獲21名失聯移工。（嘉義縣專勤隊提供）

    移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊與嘉義縣警方查獲21名失聯移工。（嘉義縣專勤隊提供）

    2022/09/02 12:52

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊聯手嘉義縣警察局掃蕩非法外來人口，昨天兵分多路執行查察，查獲21名非法外來人口，其中13名是失聯移工，還有3名非法雇主及2名非法仲介，其中1名失聯移工「阿范」，被查獲時身懷鉅款，身上有高達11萬元現金，經調查，「阿范」中文流利，招募同鄉非法工作，當起非法工頭牟利，均依違反入出國及移民法及就業服務法調查。

    移民署嘉義縣專勤隊掌握轄內某處所有多名失聯移工居住，經埋伏蒐證，與警方一同查察查獲21名非法外來人口，失聯移工「阿范」隨身帶著11萬元鉅額現金，經調查，「阿范」來台多年，因為中文流利而專門替非法雇主招募同鄉工人，還提供管理、翻譯及發放薪資等一條龍服務，收入頗豐，因從事非法仲介行為將被法辦，將遣送回國。

    嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，移民署為強化外來人口安全管理，持續執行查察，呼籲民眾勿貪圖便利，僱用來路不明的外來人口非法工作，若違反就業服務法，可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。民眾若是發現不法情資，可向嘉義縣專勤隊（05-3625162）檢舉，若查獲非法雇主、仲介或非法工作外來人口，可獲檢舉獎勵金。

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