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    每天抽走1成工資！媒介失聯移工當看護工 黑心仲介判拘45天

    基隆地院近日審結，依違反就業服務法判處黃女拘役45天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依違反就業服務法判處黃女拘役45天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2022/08/29 12:22

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓女子常在醫院尋找需聘請看護的患者家屬聊天，再遞上仲介看護的名片。今年2月下旬，伍姓男子因祖父需人照護，便請黃女找看護，黃女則抽走每日看護費的一成當仲介費。未料，黃女媒介看護的竟是失聯移工，被專勤隊人員發現後，循線將她逮捕。基隆地院近日審結，依違反就業服務法判處黃女拘役45天，得易科罰金。

    檢方調查，伍姓男子的父親在照顧家人時，遇上黃女前來搭訕，留下聯繫的名片後，將名片轉交給伍男。伍男見父親已無力照顧爺爺，便於2月23日聯繫黃女，請她幫忙介紹看護，全天候照顧在醫院的爺爺。

    雙方協議每日看護費為2500元，每5天結算一次；黃女則聯繫上越南籍黎姓女失聯移工，請她到醫院照顧伍姓老翁，但收到看護費後，每天必須交付自己250元的仲介費。

    未料，黎女照顧老翁沒多久，就被基隆專勤隊人員發現，循線找到黃姓女仲介，約談她到案說明。

    黃女到案後否認犯行，表示是透過一名叫做阿香的看護幫忙，她找上黎女，才會介紹給伍姓男子，跟自己無關，且也不知道黎女是失聯移工。

    黎女則向法官表示，因為原雇主對自己不好，才會逃離原工作地點，後來透過同鄉的姊妹們得知，可以跟黃姓仲介聯繫，她會介紹工作，後來有接到通知到基隆某醫院上班，才會到該院照顧伍姓老翁。

    法官認為，黃女一直無法找到阿香出庭作證，且黎女也承認是黃女帶著她與伍男接觸，因此認定黃女觸犯意圖營利媒介外國人非法為他人工作罪，判處拘役45天。

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