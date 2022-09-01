古箏王子猥褻女學生 「高嘉瑜事件」成提告關鍵

士林地院。（資料照）

2022/09/01 15:01

〔記者溫于德／台北報導〕素有台灣古箏王子之稱的張男，7年前猥褻女學生，後來張與學生父母以9萬6000元達成和解，卻沒按期履行，學生也直到「高嘉瑜事件」爆發才得知，決定提告。士林地院審結，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判張有期徒刑3年4月。可上訴。

判決指，已婚張男2014年起負責指導當時未成年的女學生，卻於2015年6月13日下午4時許，在古箏教室上課時，佯稱要調整姿勢，先將雙手放在女學生的肩膀上，再從上衣領口深入內衣，來回撫摸、揉捏女學生胸部。

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女學生的母親輾轉得知女兒受害後，夫妻與張男相約簽訂和解書，約定張男應分24期賠償9萬6000元，張男卻只付7期、共2萬8000元。

當時母親又為了避免女兒再度受傷，第一時間並未告知，直到2021年12月間，一家人談論「高嘉瑜事件」，母親才說出實情，女兒決定提告。

士院審理時，張男雖承認有付錢，卻否認強制猥褻辯稱，女學生當年看到他的招牌才來報名，而女學生都是假日穿便服上課，所以他無法得知女學生實際年齡，且女學生看起來像二十幾歲，師生上課也都只聊關於古箏的事；另，女學生上課時嚴重彎腰駝背，他才會用左手敲打女學生的腰背，當作提醒，女學生當下並沒有不適或反對。

張男更強調，之所以會簽和解書，是因為女學生的父親打電話說要讓他身敗名裂、訴諸媒體，導致他沒辦法在學校教古箏、在社會上立足，其母更在他的太太面前說要教訓他，他為了保護名譽，避免讓他二十幾年彈古箏的努力付諸流水，才同意賠償並簽和解書。

張男辯詞未獲士院採信，合議庭更從女學生在警詢時的說詞得知，被害當下其實很想反抗但不敢動，張男用手揉捏胸部時還問：「這樣有沒有比較放鬆」，捏完後還要求不能告訴爸媽，且後來是張男主動打電話要求和解、高抬貴手，雙方才簽立和解書。

士院也得知，女學生在事發兩年後，每當回想受害經過都會反胃，洗澡時也不敢照鏡子，不斷搓洗自己的身體到破皮，「覺得自己很髒」。

士院審酌張男明知女學生未滿14歲，竟為滿足私慾，利用上課之便在教室內猥褻，也對女學生日後身心發展造成影響，同時考量他犯後始終犯行，還反過來一再指責受到脅迫才簽和解書、至今未向女學生道歉等情，依法量刑。

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