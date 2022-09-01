死囚求生》盤點死囚惡行 大多為情、為財

待執行死囚基本上都關在看守所，圖為台北看守所。（資料照）

2022/09/01 12:47

〔記者溫于德／台北報導〕14名求生死囚，除陳昱安已在獄中死亡外，其餘13人均關在獄中待法務部執行死刑。盤點這14人之所以出現惡行惡狀，大多為情、為財。

林于如因沉迷六合彩負債，又被哥哥討債50萬元，陸續推母下樓致死，再趁婆婆腹瀉住院，將防腐劑、安眠藥與抗憂鬱藥摻水調和後，注入點滴內害死婆婆，另趁丈夫住院時毒死，林後來成功詐領千萬保險金。

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沈岐武因謝姓友人未赴約打麻將，沈又輸錢，因而怪罪謝，同時認為謝派人監看他打牌，沈、謝到王姓友人家調解，彼此一言不合，沈掏槍近距離開槍，謝、王死亡。

林旺仁因不滿妻子在卡拉OK工作，多次打電話到店內騷擾， 與店員發生口角，持汽油到店內縱火，奪走5條人命。張人堡則在服役時姦殺八旬老嫗，退伍後又因母親的同居人暴力相向，殺害對方；張另因被同居女子譏諷，再度殺人。

王鴻偉因不滿女子拒絕追求，一氣之下開車撞昏女子，裝進後車廂載往海水浴場，女子途中醒來極力掙扎，王持刀猛砍176刀，女子當場死亡。黃富康因失業欠債600萬元，又迷信日本漫畫中「殺人可轉運」的內容，假看房真殺人，隨機殺害屋主。

鄭武松因懷疑前妻和前妻雇主有染，一心想和前妻復合的他，持西瓜刀在皮革工廠內將2人砍死。施智元受黃裕盛之託，託殺害角頭徐新生，連徐的手下也一併下手。

郭旗山誤會村長邱敏雄夫婦要收回住處，縱火燒死邱妻及邱的一對未成年孫子女。陳文魁因債務糾紛，率手下槍殺里長，釀2死3傷，逃亡時又犯下綁架案，陳後來潛逃中國被公安逮捕，由刑事局引渡返台。

劉華崑不滿販賣線上寶物給網咖老闆娘陳美只獲利3000元，殺害老闆娘母子。張嘉瑤因欠地下錢莊2萬元，退伍前一天綑綁獨居女並逼問金融卡密碼，並趁被害人死亡前性侵。

黃麟凱服役期間不滿女友提分手，並向他追討20萬元借款，趁放假時，潛入女友家，先用童軍繩絞殺女友母親，再逼後來返家的女友打「分手砲」後，再用童軍繩將人勒死。

陳昱安因時常向父母要錢花用，被父親趕出家門，再度返家時，卻持生魚片刀狂刺父親111刀，犯後甚至揚言對家人不利，陳後來在看守所內自縊。

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