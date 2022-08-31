少女被噁男搭訕「試車」 介紹與2老翁性交易竟染菜花

桃園市15歲少女被顏姓男子搭訕「試車」，顏再媒合她與78歲的王姓、童姓老翁性交易而染上菜花性病，桃檢今依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴2老翁，另通緝顏男。（記者余瑞仁攝）

2022/08/31 20:37

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市顏姓男子2020年初在街頭搭訕15歲少女「曉曉（化名）」，得知她缺錢花用，先交付500元涉嫌「試車」，再媒合她與均為78歲的王姓、童姓老翁性交易，事後少女染上菜花性病，經學校老師發現報案追查，桃園地檢署調查後依違反兒童及少年性剝削防制條例將王、童2老翁起訴，顏男因未到案通緝中。

檢警調查，顏男於前年1、2月間在桃園火車站遇到「曉曉」，當時她身穿學生制服、稚氣未脫，顏男搭訕後以金錢利誘，約少女放學後見面，稱「我帶妳去賺錢的地方」，將少女帶往火車站附近公園的男廁「試車」。

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顏男事後還將曉曉介紹給78歲的王姓和童姓老翁性交易，2老翁事後於另多次自行聯繫少女，以2000元至3000元不等價格各與少女進行3次及4次性交易，案經學校老師發現少女感染菜花性病，追問出上情、報警處理。

檢警依少女電話通聯紀錄查出王姓、童姓老翁到案，王姓老翁應訊否認性交易，童姓老翁則稱只以500、600元代價與少女接吻、摸胸。

檢方調查，少女與2老翁有密切電話通聯，且2老翁也都有性病就醫紀錄，偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例將2老翁起訴。

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