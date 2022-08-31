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    首頁　>　社會

    醋夫勒斃妻再刺情敵失手 檢起訴並建請從重量刑

    日本料理店周姓老闆，懷疑60歲張姓妻子與林姓男常客過從甚密，懷疑她出軌，竟憤而勒死張女，伴屍9小時後，再直奔林男公司樓下，持生魚片刀刺殺林男未遂。（資料照）

    日本料理店周姓老闆，懷疑60歲張姓妻子與林姓男常客過從甚密，懷疑她出軌，竟憤而勒死張女，伴屍9小時後，再直奔林男公司樓下，持生魚片刀刺殺林男未遂。（資料照）

    2022/08/31 16:41

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市中和區62歲日本料理店周姓老闆，今年7月懷疑張姓妻子與林姓男常客過從甚密，懷疑她出軌，竟拿毛巾勒死妻子，伴屍9小時後，再直奔林男公司樓下，持生魚片刀刺殺林男未遂，事後他自首殺妻，新北地檢署今日依殺人及殺人未遂罪嫌起訴周男，並以他欠缺對生命的尊重，惡性重大，建請從重量刑。

    檢警調查，今年7月8日凌晨0時許，周男懷疑60歲張女與54歲林姓常客有曖昧，竟趁張女服用安眠藥熟睡之際，把她活活勒死，隨後走到客廳呆坐、睡覺，直到早上7時許，他還拿張女的手機傳早安圖給親友，做為掩飾。

    檢警調查，同日9時許，周男又到林男在永和區福和路的公司樓下，打電話要林男下樓談判，隨即持刀往林男腹部捅，雙方近身糾纏，林男身中多刀。

    沒多久，周男就直奔警局投案、自首殺妻，但否認有殺害林男犯意，辯稱只是要教訓對方；檢方調查，周男當時是用雙手用力往林男腹部刺，加上他當日凌晨因認為張女與林男有不當往來而殺妻，可見他主觀上亦有殺害林男犯意。

    檢方認為，周男自首殺妻部分，請法院依法減輕其刑，但他僅因主觀上認為張女與林男有不當往來就犯案，欠缺對生命的尊重，惡性重大，建請從重量刑。

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