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    殺妻後「跳蛙式」落跑逃亡 狠夫臉書被灌爆：不配當人！

    陳嫌臉書放有昔日與妻子的甜蜜出遊照。（圖擷自陳男臉書）

    陳嫌臉書放有昔日與妻子的甜蜜出遊照。（圖擷自陳男臉書）

    2022/03/16 18:38

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨天驚傳殺妻案！疑因小孩撫養權問題爭吵後，狠夫竟當著幼兒面前，持利刃朝妻子狠刺一刀喪命，男子行凶後騎車逃逸，途中棄車後又採徒步再換小黃的「跳蛙式」落跑，企圖製造監視器斷點混淆警方偵辦，可惡又狡猾行徑讓他臉書也被灌爆，網友湧入「不配當人」、「殺人凶手出來面對」等留言。

    據查，43歲陳嫌打零工為生，素行不良，曾涉犯毒品、妨害自由罪，與小他6歲的林姓妻子目前處分居狀態，妻子帶著兩人4歲的兒子回娘家住，昨上午10時許，林女抱著小孩由胞妹騎車搭載，回到北屯區陳平路住處拿取一些衣物，離去時陳男突然騎車返家，兩人疑因小孩撫養權問題爆發口角衝突。

    此時陳嫌問了一句「這樣就要走了喔」，隨即將妻子自機車上拉扯下來，當著母親、幼兒及小姨子面前，持利刃刺向妻子胸口，妻子當場沒有生命跡象，經送醫搶救30分鐘後仍宣告不治，警方同時間趕到現場拉起封鎖線採證，但陳嫌已早一步騎著機車逃離。

    警方漏夜追緝，根據機車車牌「以車追人」調閱路口監視器，發現陳嫌行凶後企圖投靠友人，友人曾勸他出面投案未果，接著陳嫌棄車後徒步落跑，途中換搭至少4次計程車，每次都是搭了一段路後下車，改徒步離開，還曾在路旁停留近半小時，刻意製造斷點避開監視器的意圖明顯，目前警方仍持續追緝中。

    陳嫌臉書雖都是昔日與妻子的甜蜜出遊照，但對照其當著幼兒面殺妻，行凶後狡猾的逃亡行徑，讓其臉書也被灌爆，不少網友氣憤留言「殺人凶手出來面對」、「不配當人」、「在小孩子面前做這種事，會造成小孩多大陰影？」

    另名友人也感嘆留言，「在我開店你跟著你老婆過來店裡捧場⋯⋯我還羨慕你們夫妻之間的感情超好，真的不敢相信你會做出這種事情，奉勸你，出來面對，你真的讓我看走眼了，在小孩面前做出這樣的事情，你配當小孩的爸爸嗎？你知道你這樣已經造成小孩多大的陰影了嗎？」

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    陳嫌臉書也被灌爆。（圖擷自陳男臉書）

    陳嫌臉書也被灌爆。（圖擷自陳男臉書）

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