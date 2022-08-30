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    首頁　>　社會

    基隆地院辦宣導 國民法官收賄最重判10年

    基隆地院政風室主任張國勝另指出，民眾若遇司法黃牛可以向政風室檢舉，若經法院判決有罪，檢舉者最高可領30萬元檢舉獎金。（記者林嘉東攝）

    基隆地院政風室主任張國勝另指出，民眾若遇司法黃牛可以向政風室檢舉，若經法院判決有罪，檢舉者最高可領30萬元檢舉獎金。（記者林嘉東攝）

    2022/08/30 14:44

    〔記者林嘉東／基隆報導〕「萬一國民法官收賄或有人行賄國民法官會怎麼樣？」基隆地院政風室主任張國勝指出，依國民法官法規定，若國民法官收賄，最重可判10年有期徒刑及2百萬元罰金，行賄者面臨最重7年有期徒刑及1百萬元罰金。

    「國民法官法」預定明年元旦上路，未來只要年滿23歲、服完國民教育、非職業軍人的國民，都可能獲選，與職業法官一起合審合判本刑10年以上重罪或故意犯罪致人於死的案件。

    基隆地院政風室今天上午在法院第一法庭舉辦「逗陣遶法院」國民法官廉政宣導活動，邀請基隆市不動產仲介經紀商業同業公會30人參加；張國勝對參訪的市民做上述表示。

    張國勝指出，相對的，如有意圖使國民法官不行使其職務或去要求他要如何行使，或對國民法官加以報復，甚至對其配偶、8親等內血親、5親等內姻親等對象實行犯罪時，依其所犯之罪再加重其刑至1/2。

    此外，張國勝強調，國民法官法還規定，國民法官或候選者若有以下行為，可處3萬元以下罰鍰，包括將明知不實事項填載於候選國民法官調查表提交法院；無正當理由而於國民法官選任期日、審判期日或終局評議時不到場；在國民法官選任期日虛偽陳述或無正當理由拒絕陳述等。

    基隆地院政風室今天上午在法院第一法庭舉辦「逗陣遶法院」國民法官廉政宣導活動，政風室主任張國勝宣導，依國民法官法規定，若國民法官法官收賄，最重可判10年有期徒刑及2百萬元罰金，行賄者面臨最重7年有期徒刑及1百萬元罰金。 （記者林嘉東攝）

    基隆地院政風室今天上午在法院第一法庭舉辦「逗陣遶法院」國民法官廉政宣導活動，政風室主任張國勝宣導，依國民法官法規定，若國民法官法官收賄，最重可判10年有期徒刑及2百萬元罰金，行賄者面臨最重7年有期徒刑及1百萬元罰金。 （記者林嘉東攝）

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