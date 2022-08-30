康建生技命案兇嫌擁槍 「養生館友人」介紹購買被起訴

李鴻淵藏匿在台中市養生館的三樓夾層，收容藏匿他的賴姓男子，也是居中介紹他買槍彈的人。（資料照）

2022/08/30 12:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕犯下康建生技公司4死1重傷槍擊案的李鴻淵，被捕時身上有3把手槍、滅音管、179發子彈，火力強大令人咋舌，當時外界認為其中1把是中國黑星手槍，經刑事局鑑驗均為改造手槍。李鴻淵對槍彈來源一下說撿的、一下說網路買的，後來檢調比對及突破李的心防，查出皆是透過收容藏匿他的數十年好友賴姓男子介紹，向「阿俊」分兩批購買，賴姓男子經檢警搜索後也被收押禁見，今天也被依幫助持有槍彈、藏匿人犯等罪嫌起訴並移審。

李鴻淵上月落網後，警方從他身上搜出的3把手槍，還有179發子彈，當時外界認為該批槍彈要價近百萬，以李鴻淵這種咖是不可能擁有，並有「藏鏡人」供應槍彈並唆使或買兇的推測，惟檢警經比對各種資料、追查金流，傳喚相關人士數十人，加上李後來供詞與檢警調查相符，因此排除「藏鏡人」提供槍彈、買兇或唆使殺人。

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被資深刑警稱「不是什麼咖」的李鴻淵，為何有這麼多槍彈，南投地檢署檢察官經調查比對卷證、進行科技鑑識，並戳破李的謊言，最後查出是藏匿他的養生館賴姓幹部介紹他向「阿俊」購買。

南投檢方在起訴書中指出，李鴻淵在2019年年初前某時，向其好友賴姓男子詢是否有購買槍彈的管道，賴男居中約李與名叫「阿俊」男子碰面，在賴在草屯鎮經營的美容護膚坊交易槍彈，第1次以3萬元的代價，向「阿俊」購買非制式手槍1枝（即改造手槍）、非制式子彈30顆。7月下旬再度透過賴男居中，以10萬5000元代價，再向「阿俊」買了非制式手槍、裝置減音管的非制式手槍1枝、制式子彈20顆及非制式子彈至少152顆。

檢方表示，就販售給李鴻淵販售槍枝、子彈的「阿俊」身分，及後面還有什麼人負責，已責由警方持續偵辦中。

李鴻淵帶著3把手槍和大批子彈、滅音管、犯案使用的手銬等物逃亡，藏匿在賴姓姓好友工作的台中市養生館三樓夾層，而其槍彈來源經調查，原來是賴姓好友居中介紹向「阿俊」購買，全部是改造手槍。（資料照）

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