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    8/29 今彩539頭獎開出2注 800萬獎落台中、雲林

    8/29今彩539頭獎開出2注 800萬獎落台中、雲林。（圖取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

    8/29今彩539頭獎開出2注 800萬獎落台中、雲林。（圖取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

    2022/08/29 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕今（29日）晚第111000206期今彩539頭獎開出2注，分別由台中市梧棲區安仁里民生街75號1樓「新樂園台灣彩券行」、雲林縣斗六市崙峰里仁義路87號1樓「聯發彩券行」開出；第111000069期威力彩、第111000206期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第111000069期威力彩中獎號碼為「第一區：04、10、12、21、27、29，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共59注中獎，每注可得2萬元；伍獎共321注中獎，每注可得4000元；陸獎共2223注中獎，每注可得800元；柒獎共4097注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬411注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬8588注中獎，每注可得100元；普獎共4萬3614注中獎，每注可得100元。

    第111000069期38樂合彩中獎號碼為「04、10、12、21、27、29」，五合共7注中獎，每注可得115萬元；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共79注中獎，每注可得5750元；二合共1679注中獎，每注可得750元。

    第111000206期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、08、11、12、15、16、17、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共110注中獎，每注可得500元；肆獎共1254注中獎，每注可得100元。

    第111000206期今彩539中獎號碼為「16、19、23、33、37」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共178注中獎，每注可得2萬元；參獎共5329注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4274注中獎，每注可得50元。

    第111000206期39樂合彩中獎號碼為「16、19、23、33、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共162注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6395注中獎，每注可得1125元。

    第111000206期3星彩中獎號碼為「725」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000206期4星彩中獎號碼為「5013」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

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